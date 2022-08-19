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  • Сделанный из другого Форда новый кроссовер Territory дебютирует не там, где ждали

Сделанный из другого Форда новый кроссовер Territory дебютирует не там, где ждали

19.08.2022 92 0 1

За кросс второй генерации марка выдает модель, которая на своей производственной родине известна под именем Equator Sport.

 

Паркетник Ford Territory выпускают в Поднебесной с 2018 года, производство налажено на заводе СП Форда и JMC (Jiangling Motors Corporation). С одноименной моделью, представленной в Австралии в 2004-2016 гг., у него нет ничего общего, ведь нынешний кросс сделан из «китайца» JMC Yusheng S330. Минувшей весной в Камбодже анонсировали Territory второго поколения, и это тоже не оригинальный SUV: за следующий кроссовер выдают модель, которая в Китае зовется Ford Equator Sport (является укороченной пятиместной версией «просто» Equator, машины также производит JMC-Ford). Теперь же выяснилось, что «второй» Ford Territory дебютирует вовсе не в Камбодже – с местного сайта вообще убрали все упоминания о такой модели. Зато свежий кроссовер уже начали продвигать во Вьетнаме: стало быть, эта страна и станет первым рынком для новинки.

Ford Territory нового поколения
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Ford Territory нового поколения
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Ford Territory нового поколения
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Ford Territory нового поколения
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Вьетнамское подразделение Форда пока ограничилось общим описанием модели, подробные характеристики и цены должны раскрыть в сентябре-октябре. Впрочем, в плане дизайна «второй» Territory ничем не отличается от Equator Sport. А в целом внешность выполнена в стиле других свежих Фордов для Китая, характерные черты – двухъярусная головная оптика и радиаторная решетка с «чешуйками». Для кроссовера предусмотрены 19-дюймовые колеса. Габариты, очевидно, такие же, как у Equator Sport: длина – 4630 мм, ширина – 1935 мм, высота – 1706 мм, колесная база – 2726 мм. Для сравнения, размеры уходящего Ford Territory: 4580/1936/1674 мм, расстояние между осями – 2716 мм.

Ford Territory нового поколения
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Ford Territory нового поколения
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Ford Territory нового поколения
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В салоне новинки установлено крупное табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (каждый экран диагональю 12,3 дюйма). Вместо традиционного рычага коробки – шайба. Во Вьетнаме кроссоверу также обещаны панорамный люк в крыше, двухзонный климат-контроль и система бесконтактного открывания багажника. Местные СМИ еще пишут, что Territory достанутся адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Предыдуший Ford Territory и китайский Equator Sport
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Предыдуший Ford Territory и китайский Equator Sport
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Предыдуший Ford Territory и китайский Equator Sport
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Предыдуший Ford Territory и китайский Equator Sport
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Предыдуший Ford Territory и китайский Equator Sport
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Предыдуший Ford Territory и китайский Equator Sport
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На вьетнамском рынке паркетник предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 EcoBoost и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Мощность пока не объявлена. На Equator Sport этот мотор выдает 170 л.с. Привод в любом случае исключительно передний.

Ожидается, что Ford Territory нового поколения доберется и до других стран Юго-Восточной Азии, его также могут привезти в Южную Америку.

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