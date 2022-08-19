Сделанный из другого Форда новый кроссовер Territory дебютирует не там, где ждали

За кросс второй генерации марка выдает модель, которая на своей производственной родине известна под именем Equator Sport.

Паркетник Ford Territory выпускают в Поднебесной с 2018 года, производство налажено на заводе СП Форда и JMC (Jiangling Motors Corporation). С одноименной моделью, представленной в Австралии в 2004-2016 гг., у него нет ничего общего, ведь нынешний кросс сделан из «китайца» JMC Yusheng S330. Минувшей весной в Камбодже анонсировали Territory второго поколения, и это тоже не оригинальный SUV: за следующий кроссовер выдают модель, которая в Китае зовется Ford Equator Sport (является укороченной пятиместной версией «просто» Equator, машины также производит JMC-Ford). Теперь же выяснилось, что «второй» Ford Territory дебютирует вовсе не в Камбодже – с местного сайта вообще убрали все упоминания о такой модели. Зато свежий кроссовер уже начали продвигать во Вьетнаме: стало быть, эта страна и станет первым рынком для новинки.

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Вьетнамское подразделение Форда пока ограничилось общим описанием модели, подробные характеристики и цены должны раскрыть в сентябре-октябре. Впрочем, в плане дизайна «второй» Territory ничем не отличается от Equator Sport. А в целом внешность выполнена в стиле других свежих Фордов для Китая, характерные черты – двухъярусная головная оптика и радиаторная решетка с «чешуйками». Для кроссовера предусмотрены 19-дюймовые колеса. Габариты, очевидно, такие же, как у Equator Sport: длина – 4630 мм, ширина – 1935 мм, высота – 1706 мм, колесная база – 2726 мм. Для сравнения, размеры уходящего Ford Territory: 4580/1936/1674 мм, расстояние между осями – 2716 мм.



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В салоне новинки установлено крупное табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (каждый экран диагональю 12,3 дюйма). Вместо традиционного рычага коробки – шайба. Во Вьетнаме кроссоверу также обещаны панорамный люк в крыше, двухзонный климат-контроль и система бесконтактного открывания багажника. Местные СМИ еще пишут, что Territory достанутся адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



Предыдуший Ford Territory и китайский Equator Sport 1 / 6 Предыдуший Ford Territory и китайский Equator Sport 2 / 6 Предыдуший Ford Territory и китайский Equator Sport 3 / 6 Предыдуший Ford Territory и китайский Equator Sport 4 / 6 Предыдуший Ford Territory и китайский Equator Sport 5 / 6 Предыдуший Ford Territory и китайский Equator Sport 6 / 6

На вьетнамском рынке паркетник предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 EcoBoost и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Мощность пока не объявлена. На Equator Sport этот мотор выдает 170 л.с. Привод в любом случае исключительно передний.



Ожидается, что Ford Territory нового поколения доберется и до других стран Юго-Восточной Азии, его также могут привезти в Южную Америку.