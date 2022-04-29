Ford Equator Sport перестал быть эксклюзивом, притворившись другим кроссовером марки

Кое-где паркетник предложат в качестве Territory новой генерации. О технике экспортной версии сам производитель еще не рассказал, но она, скорее всего, такая же, как у модели на производственной родине.

Кроссовер Equator Sport в гамме Форда появился под конец прошлого года. Приставка Sport вовсе не означает принадлежность к «заряженным» моделям: по сути, этот паркетник является укороченной пятиместной версией трехрядного «просто» Equator, который также дебютировал в 2021-м. Оба SUV изначально были заявлены как эксклюзивы для Китая, где и налажено их производство – за выпуск отвечает СП Ford и JMC (Jiangling Motors Corporation). Теперь же выяснилось, что короткий кросс выберется за пределы «поднебесного» рынка: модель анонсирована в Камбодже. Вот только там это вовсе не Equator Sport, а «совершенно новый» Ford Territory. Местное представительство марки уже принимает заказы, хотя даже характеристики пока не обнародованы.

Новый Ford Territory для Камбоджи

Напомним, нынешний Ford Territory в строю с 2018-го, с одноименной моделью, которую продавали в Австралии в 2004-2016 гг., у него нет ничего общего. Актуальный кроссовер сделан из «китайца» JMC Yusheng S330, и, как несложно догадаться, его тоже выпускает JMC-Ford. Любопытно, что такой Territory также поначалу считался моделью, предназначенной только для китайского рынка, однако затем его стали поставлять в страны Южной Америки и Юго-Восточной Азии. К слову, паркетник уходящего поколения пока представлен и в Камбодже.



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Что же касается нового Territory, то в плане дизайна от Equator Sport он ничем не отличается. А в целом внешность выполнена в стиле других последних Фордов для Китая, его характерные черты – двухъярусная головная оптика и радиаторная решетка с «чешуйками». Габариты тоже, очевидно, совпадают. Длина Equator Sport равна 4630 мм, ширина – 1935 мм, высота – 1706 мм, колесная база – 2726 мм. Для сравнения, размеры трехрядного Equator: 4905/1930/1755 мм, расстояние между осями – 2865 мм. Ну и габариты уходящего Territory для Камбоджи: 4580/1936/1674 мм, колесная база – 2716 мм.



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В салоне свежего кросса – крупное табло, то есть объединенные виртуальные приборы и тачскрин мультимедийной системы. В списке оснащения китайского Ford Equator Sport еще значатся панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения. Вероятно, все это добро есть и у экспортного кросса.



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В КНР паркетник предложен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 EcoBoost мощностью 170 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний. Скорее всего, у нового Territory аналогичная начинка. Предыдущий же кроссовер в Камбодже имеет 143-сильный турбомотор 1.5 и вариатор, полный привод для модели не предусмотрен.



Ford Equator Sport для Китая

Некоторые профильные медиа Юго-Восточной Азии считают, что под видом нового Territory кросс Ford Equator Sport появится и в других странах. Однако полной уверенности пока нет. Дело в том, что «истинный» Territory готовится к рестайлингу, причем внешность и салон изменят как раз в стиле Экватора. Не исключено, что на остальных рынках все же будут продавать именно обновленный паркетник. Впрочем, у Equator Sport и растянутой версии все же есть шансы стать глобальными – уже под родными именами.

