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  • Анонсирован обновлённый Ford Territory: глобальный SUV отличается от Equator Sport для Китая

Анонсирован обновлённый Ford Territory: глобальный SUV отличается от Equator Sport для Китая

30.05.2025 85 0 0

В Сеть выложили первый тизер рестайлингового кроссовера Ford Territory. Судя по картинке, «мировой» паркетник не во всем повторит версию для китайского рынка. Презентацию проведут в ближайшее время.

Под именем Territory компания Ford продает в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии паркетник, который в Китае известен как Equator Sport. Именно в Поднебесной расположена основная производственная площадка, поэтому китайская версия первой пережила рестайлинг: модернизированный Ford Equator Sport дебютировал осенью 2024 года. Теперь же пришла очередь глобального Territory – обновленная модель анонсирована в Аргентине, ее тизер опубликовало местное издание Motor1. Выяснилось, что у «мирового» паркетника будет своя программа рестайлинга.

Обновленный Ford Territory
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Обновленный Ford Territory
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Главное отличие – радиаторная решетка. Если у китайского Equator Sport она полностью черная, то на решетке Territory будут красоваться хромированные «штрихи». Как и модель для КНР, глобальный паркетник также получит новый передний бампер и другую головную оптику. Размеры рестайлингового Ford Territory пока не озвучены. Длина дореформенного кроссовера – 4630 мм, показатель актуального Ford Equator Sport – 4685 мм. В салоне Territory, вероятно, лишь освежат материалы отделки – по крайней мере, так Ford поступил с китайским Equator Sport.

Рестайлинговый Ford Equtor Sport
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Рестайлинговый Ford Equtor Sport
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Рестайлинговый Ford Equtor Sport
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Рестайлинговый Ford Equtor Sport
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Ожидается, что в Аргентине кроссовер будет доступен с прежней бензиновой турбочетверкой 1.8 мощностью 185 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Китайский Equator Sport оснащается турбомотором 1.5 (170 л.с.), этот же мотор положен Territory на некоторых азиатских рынках. При этом позже адресованный аргентинцам Territory должен получить подзаряжаемую гибридную версию – в Китае кроссовер обрел вариант PHEV с установкой на базе 1.5T как раз после рестайлинга. Но привод в любом случае только передний.

Дореформенный Ford Territory
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Дореформенный Ford Territory
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Дореформенный Ford Territory
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В Аргентине презентацию обновленного Ford Territory проведут в июне. Затем такой кроссовер должен добраться и до других стран.

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