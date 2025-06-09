Рестайлинговый кроссовер Chery Tiggo 4 получил новую «базу» в РФ: атмосферник и механика

В очередной раз модернизированный кроссовер Chery Tiggo 4 вышел на российский рынок осенью прошлого года. До сих пор преобразившийся паркетник был представлен в трех комплектациях – Active, Prime и Ultra. И все они имеют турбочетверку 1.5 (147 л.с., 210 Нм) и шестиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. Теперь же местный офис Chery объявил о расширении гаммы: в продаже появилась новая базовая версия MT Line с атмосферником и механикой.
Chery Tiggo 4 MT Line оснащен тем же четырехцилиндровым мотором 1.5, что и дореформенный паркетник с приставкой Pro, который пока еще в строю. Двигатель выдает 113 л.с. и 138 Нм, он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой. Паркетник, открывающий линейку марки в РФ, вне зависимости от мотора бывает исключительно переднеприводным.
Если сравнивать с прежней базовой версией Active, то из списка оборудования убрали передний парктроник, датчик дождя, систему выбора режима движения, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold. Кроме того, Chery Tiggo 4 MT Line имеет 16-дюймовые диски вместо 17-дюймовых (у топ-версии Ultra 18-дюймовые колеса), две подушки безопасности вместо четырех (начиная с комплектации Prime у кроссовера семь «эйрбэгов») и экранчик на 3,5 дюйма в приборке вместо полноценной виртуальной приборки диагональю 10,25 дюйма. Наконец, в версии MT Line обогрев имеют только подушки передних сидений (начиная с исполнения Active обогреваются и подушки, и спинки).
Как и раньше, в арсенале самого дешевого Tiggo 4 еще значатся подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля, обычный кондиционер (в версиях Prime и Ultra идет двухзонный климат-контроль), мультимедиа с тачскрином на 10,25 дюйма, камера заднего вида.
Цена рестайлингового Chery Tiggo 4 MT Line с атмосферником и механикой без учета акций – 1 999 000 рублей. Кроссовер с 1.5T и 6DCT 2025 года выпуска стоит 2 290 000 – 2 620 000 рублей.
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Вот что мне нравится в китайцах так это как они быстро идут навстречу желаний покупателей.Убрали ненужную лабуду в виде опций и дали механику и атомосферник.АВТОВАЗ никогда не дотянет до такого уровня.
Автоваз даёт что не может дать ни один современный производитель. Ни турбомоторов, ни КПП (своей разработки), ни электромобилей. Так что кто устал от современности, есть что выбрать у отечественного производителя )))