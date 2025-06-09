Рестайлинговый кроссовер Chery Tiggo 4 получил новую «базу» в РФ: атмосферник и механика

Компания Chery объявила о расширении линейки версий своего самого доступного паркетника. Всего же у модели теперь четыре комплектации на выбор.

В очередной раз модернизированный кроссовер Chery Tiggo 4 вышел на российский рынок осенью прошлого года. До сих пор преобразившийся паркетник был представлен в трех комплектациях – Active, Prime и Ultra. И все они имеют турбочетверку 1.5 (147 л.с., 210 Нм) и шестиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. Теперь же местный офис Chery объявил о расширении гаммы: в продаже появилась новая базовая версия MT Line с атмосферником и механикой.

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Chery Tiggo 4 MT Line оснащен тем же четырехцилиндровым мотором 1.5, что и дореформенный паркетник с приставкой Pro, который пока еще в строю. Двигатель выдает 113 л.с. и 138 Нм, он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой. Паркетник, открывающий линейку марки в РФ, вне зависимости от мотора бывает исключительно переднеприводным.

Если сравнивать с прежней базовой версией Active, то из списка оборудования убрали передний парктроник, датчик дождя, систему выбора режима движения, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold. Кроме того, Chery Tiggo 4 MT Line имеет 16-дюймовые диски вместо 17-дюймовых (у топ-версии Ultra 18-дюймовые колеса), две подушки безопасности вместо четырех (начиная с комплектации Prime у кроссовера семь «эйрбэгов») и экранчик на 3,5 дюйма в приборке вместо полноценной виртуальной приборки диагональю 10,25 дюйма. Наконец, в версии MT Line обогрев имеют только подушки передних сидений (начиная с исполнения Active обогреваются и подушки, и спинки).

Изображений интерьера базового Chery Tiggo 4 пока нет, так что любуемся на салон топового кроссовера. У модели с атмосферником вместо полноценной виртуальной приборки аналоговые шкалы и небольшой экранчик

Как и раньше, в арсенале самого дешевого Tiggo 4 еще значатся подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля, обычный кондиционер (в версиях Prime и Ultra идет двухзонный климат-контроль), мультимедиа с тачскрином на 10,25 дюйма, камера заднего вида.

Цена рестайлингового Chery Tiggo 4 MT Line с атмосферником и механикой без учета акций – 1 999 000 рублей. Кроссовер с 1.5T и 6DCT 2025 года выпуска стоит 2 290 000 – 2 620 000 рублей.