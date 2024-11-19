Рестайлинговый лифтбек Bestune B70 от FAW скоро стартует в России

Пятидверка получила новую внешность, в салоне тоже есть изменения. Как и прежде, на нашем рынке модель будет доступна с двумя турбомоторами на выбор.

Обновленный лифтбек Bestune B70 от концерна FAW российским представителям СМИ показали еще весной. В середине октября местный офис марки раскрыл оснащение пятидверки. А теперь бренд Bestune определился со сроками появления посвежевшего B70 на нашем рынке: объявлено, что «премьера модели состоится уже в декабре».

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Напомним, в родном Китае рестайлинговая пятидверка стартовала под конец прошлого года. Внешность оформили в новом фирменном стиле марки Bestune. Так, лифтбек избавился от клыкастой светотехники. У Bestune B70 теперь двухъярусная головная оптика: сверху расположены плашки ходовых огней, ниже идут основные блоки фар. Другими также стали передний бампер и радиаторная решетка. В салоне – новое табло и компактный селектор коробки. Вместо отдельной сенсорной панели управления «климатом» установили узкую сенсорную же полоску.

Как и прежде, на российском рынке Bestune B70 будет доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор: это турбочетверки 1.5 и 2.0. В предыдущем пресс-релизе было заявлено, что базовый мотор выдает 169 л.с., двухлитровый – 224 л.с. Однако в сегодняшнем сообщении указана прежняя мощность – 160 и 217 л.с. соответственно. Точные характеристики, очевидно, узнаем после публикации прайс-листа. Как бы то ни было, коробки менять не стали. Полуторалитровый движок сочетается с семиступенчатым «роботом», мотору 2.0T положен классический шестиступенчатый автомат. Привод только передний.

В России обновленный B70 предложат в комплектациях Enjoyment, Prestige и Master (у дореформенной модели четыре исполнения – Comfort, Exclusive, Progressive и Vision). По предварительным данным, в списке стандартного оборудования будут: панорамный люк в крыше, датчики света и дождя, климат-контроль, подогрев передних кресел, упомянутое табло (экраны приборки и мультимедиа диагональю 7” и 12,3”), штатный регистратор, четыре подушки безопасности. Версия Prestige – это еще камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой. Топовый B70 Master, как ожидается, вдобавок получит беспроводную зарядку для смартфона, шторки безопасности, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о перекрестном движении при включении задней передачи.

Больше подробностей о рестайлинговом Bestune B70 для РФ появится ближе к дате старта продаж. Согласно сайту марки, дореформенный лифтбек без учета акций сейчас стоит 2 374 000 – 2 901 000 рублей.