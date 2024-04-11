Nissan Qashqai, названный в честь племени кашкаев из иранской провинции Фарс, был впервые представлен в 2004 году на Женевском автосалоне в виде концепта. Серийная же модель с заметно переработанным дизайном появилась в 2007 году. Сегодня на конвейере уже третье поколение паркетника, премьера которого состоялась в начале 2021 года. Подходит время для планового рестайлинга, и тестовые образцы уже неоднократно были замечены фотошпионами. А в начале этой недели японская компания распространила первые официальные фотографии грядущей новинки, на которых можно разглядеть некоторые особенности внешности.

Нынешний Nissan Qashqai 1 / 3 Нынешний Nissan Qashqai 2 / 3 Нынешний Nissan Qashqai 3 / 3

Лучше всего на имеющихся фотографиях видны изменения в передней части. Здесь появятся новые оригинальные фонари, которые теперь станут «двухэтажными». В верхней части, как обычно, расположатся полоски светодиодных габаритов, а чуть ниже — основные блоки ближнего и дальнего света вместе с дополнительными ходовыми огнями, сделанными в виде расположенных по диагонали штрихов. Решётка радиатора станет значительно крупнее по размеру и лишится широкой хромированной рамки. Бампер также обновится за счёт немного изменённых декоративных вставок по краям, при этом капот и передние крылья останутся неизменными. Сзади же изменения будут не столь радикальными. Прежде всего, появятся фонари с новой графикой светодиодных огней, а также слегка видоизменённый бампер.

Рендер обновлённого Nissan Qashqai

Об изменениях в технической части достоверной информации пока нет. Нынешний Кашкай построен на модульной платформе CMF-CD, которую он разделяет с моделью X-Trail/Rogue третьего поколения. В Европе кроссовер предлагается с гибридными силовыми установками. Базовый Qashqai — мягкогибридный с бензиновой турбочетверкой 1.3 (140 или 158 л.с.), 12-вольтовым стартер-генератором и компактной литий-ионной батареей. Более дорогой вариант оснащён фирменной системой e-Power: бензиновая турботройка 1.5 (157 л.с.) работает только как генератор, а передние колёса вращает 190-сильный электромотор.

Рендер обновлённого Nissan Qashqai

Премьера новинки состоится примерно через неделю — 17 апреля.

Между тем, более крупный соплатформенный кроссовер X-Trail недавно получил «внедорожную» версию N-Trek.