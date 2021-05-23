На прошлой неделе мы опубликовали рендеры обновлённого кроссовера BMW X3 , премьера которого состоится уже скоро. Наверняка компанию ему составит и купеобразная версия Х4, и онлайн-журнал «Колёса.ру» представил, как она будет выглядеть.

Модель Х4 появилась в гамме баварского бренда в 2014 году, она была построена на основе рестайлингового Х3 второго поколения в кузове F25. Кроссовер продержался на конвейере всего 4 года, после чего был заменён полностью новым автомобилем второй генерации с индексом G02. Подходит время для планового рестайлинга, и тестовые экземпляры уже не раз попадались в объектив фотошпионов. На получившихся фотографиях не было видно практически никаких отличий от нынешней модели, однако теперь, благодаря появившимся на прошлой неделе изображениям обновлённого Х3 без камуфляжа, у нас есть возможность представить характер изменений купеобразной версии. Нынешние Х3 и Х4 имеют одинаковое оформление передней части, если с рестайлинговыми моделями будет такая же ситуация, то новый Х4 получит чуть более угловатые «ноздри» решётки большего размера, более узкие фары с изменённым рисунком светодиодных ходовых огней и бампер с декоративными вставками оригинальной формы. Капот и передние крылья при этом останутся прежними.

Сбоку существенных изменений не ожидается, а вот сзади наверняка появится модернизированный бампер, который может получить вертикальные вставки по бокам, имитацию диффузора и многоугольные патрубки выхлопной системы, как на новом X3. Под вопросом лишь фонари: запечатлённые фотошпионами тестовые закамуфлированные образцы оснащены задней оптикой от нынешнего кроссовера, и есть вероятность, что рестайлинг её не затронет.

Подтверждённой информации об изменениях в технической части пока нет, однако кроссовер наверняка сохранит широкую гамму бензиновых и дизельных моторов, небольшие изменения затронут интерьер, где появится новая мультимедийная система iDrive 8.

Премьера обновлённого Х4 может состояться уже в июне, когда представят рестайлинговый Х3.

Нынешний BMW X4 G02 1 / 3 Нынешний BMW X4 G02 2 / 3 Нынешний BMW X4 G02 3 / 3

Сегодня в России минимальная стоимость нынешнего Х4 составляет 4 490 000 рублей (20i, 184 л.с.). Самый доступный дизельный вариант 20d со 190-сильным мотором обойдётся на 120 тысяч дороже. Более мощные 249-сильные модификации обойдутся в 4 880 000 (бензиновая 30i с 2-литровым мотором) и 5 220 000 (дизельная 30d с 3-литровым мотором) рублей. На вершине гаммы – 510-сильный Х4 М Competition за 8 540 000 руб. Все кроссоверы оснащены 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом xDrive.

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