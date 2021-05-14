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Рестайлинг BMW X3 (G01): новые изображения

14.05.2021 401 0 0

Сегодня в Сети появились первые фотографии обновлённого немецкого кроссовера без камуфляжа, мы же сделали более качественные изображения автомобиля.

 

BMW X3 ведёт свою историю с 2003 года, когда было представлено первое поколение кроссовера в кузове Е83, ставшее серийной версией концепта xActivity Concept Vehicle. Сейчас на конвейере уже третья генерация с индексом G01, премьера которой состоялась в 2017 году. И вот сегодня в Сеть утекли фотографии обновлённой модели для рынка Китая, на которых видны все изменения во внешности. Кроссовер получит чуть более крупные по высоте «ноздри» решётки радиатора, по форме аналогичные устанавливаемым на электрический кроссовер iX3, появившийся в прошлом году. Фары стали более узкими и получили немного изменённую графику светодиодных габаритных огней. Одно из самых ярких новшеств – оригинальная многоугольная форма декоративных вставок в переднем бампере (на рендере изображён автомобиль с М-пакетом).

Сбоку из обновлений лишь немного изменённые декоративные элементы в передних крыльях. А вот задняя часть преобразится весьма заметно за счёт новых фонарей: их форма не изменится, однако графика совершенно иная, здесь появится ломаная светодиодная полоска, вызывающая ассоциации с будущим купе 2-й серии. Также кроссовер получит новый задний бампер с вертикальными декоративными вставками по бокам и более угловатым контрастным элементом в нижней части, в который будут встроены многоугольные патрубки выхлопной системы.

Некоторые изменения произойдут и в интерьере, среди них – новая мультимедийная система iDrive 8. Пока нет информации об изменениях в технической части, однако «икстретий» наверняка сохранит широкую гамму моторов, равно как и полностью электрическую модификацию iX3.    

Официальная премьера рестайлингового кроссовера ожидается в июне.

Нынешний BMW X3 с М-пакетом
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Нынешний BMW X3 с М-пакетом
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Нынешний BMW X3 с М-пакетом
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Сегодня в России нынешний Х3 можно приобрести за 4 170 000 рублей (20i, 184 л.с.). Самый доступный дизельный вариант 20d (190 л.с.) оценивается на 100 тысяч дороже. Есть пара «доналоговых» 249-сильных модификаций (бензиновая за 4 540 000 и дизельная за 4 900 000 рублей в базе), а также спортивные версии M40d (326 л.с., от 6 030 000 руб.) и M40i (360 л.с., от 6 080 000 руб.). Наконец, на вершине гаммы – 480-сильный X3 M (от 7 370 000 рублей) и 510-сильный X3 M Competition (от 8 370 000 руб.).

Между тем, вчера мы опубликовали большую статью, посвящённую BMW 7 серии (F01) с пробегом.

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