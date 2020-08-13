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Купе BMW 2 Series следующего поколения (G42): новые изображения

13.08.2020 266 0 0

Недавно в Сети появились свежие шпионские фотографии будущей двухдверной новинки, благодаря которым у нас есть возможность представить, как она будет выглядеть.

 

Вторая серия в модельном ряду баварского бренда появилась в 2014 году – именно тогда были представлены купе в кузове F22 и компактвэн Active Tourer (F45). Годом позже на рынок вышел кабриолет. В 2017-м году двухдверные модели получили рестайлинг, и теперь мы ожидаем новое поколение «двушки». В апреле этого года в Сети появились изображения неизвестной на тот момент модели BMW, и мы тогда верно предположили в своих рендерах, что они относятся именно к новой 2 серии. Однако на тот момент ещё не было шпионских фотографий закамуфлированных прототипов, теперь же они есть, и мы можем рассмотреть пропорции новинки. Нынешние рендеры сделаны на основе этих самых шпионский фото, поэтому форма и размеры кузова полностью соответствуют реальному автомобилю. Дизайн передней и задней частей уже не является секретом, а вот центральную часть автомобиля мы ещё не видели.

Самое главное – купе 2 серии останется на заднеприводной платформе, в отличие от новой «копейки» и 2 Series Gran Coupe, которые перешли на передний привод. Ещё один интересная особенность «двушки» в том, что она сохранит классический «изгиб Хофмайстера», который уже утеряли многие другие баварские новинки. Боковины будут иметь достаточно простую пластику с единственной подштамповкой в районе поясной линии, а дверные ручки, судя по шпионским фотографиям, будут клавишного типа – такое же решение применят и на новом кроссовере BMW X1, рендеры которого мы сделали недавно. Боковые зеркала новое купе получит не от «копейки» и 2 Series Gran Coupe, а от старшей «трёшки».

Новинка будет построена на платформе CLAR, которую также использует новая 3 серия. Это позволит разместить под капотом рядные 6-цилиндровые моторы, а самой мощной версией, скорее всего, станет M240i. Позже ожидается появление топовой модификации M2, которая получит тот же мотор S58, уже устанавливающийся на кроссоверы X3 M и X4 M, им же оснастят будущие M3 и M4, рендеры которых мы сделали недавно.

Премьера новинки может состояться в следующем году.

Нынешняя BMW 2 серии
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Нынешняя BMW 2 серии
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Сегодня в России нынешнее купе 2 серии предлагается с двумя вариантами моторов. Базовую 136-сильную модель 218i с «механикой» можно приобрести за 2 180 000 рублей. Версия с «автоматом» оценивается минимум в 2 540 000 руб. Второй вариант куда мощнее – это 340-сильный M240i xDrive, минимальная цена составит 3 380 000 рублей. Особняком стоит модель М2 в двух вариантах – 410-сильный Competition (от 5 180 000 рублей) и 450-сильный CS (от 7 420 000 рублей).

Кстати, в прошлом месяце показали альтернативный вариант «двушки» купе, сделанный в ретро-стиле.    

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