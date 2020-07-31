Недавно мы опубликовали рендеры нового седана М3 в кузове G80, премьера которого состоится уже совсем скоро, однако вместе с ним покажут ещё одну новинку – купе M4.

BMW M4 нынешней генерации в кузове F82 была представлена в 2013 году, а в 2017-м модель получила рестайлинг. На подходе совершенно новый автомобиль, который к тому же заметно изменится внешне. Огромные вертикальные «ноздри» решётки радиатора уже не являются секретом, подобные есть и у обычного купе, однако в М-версии они будут иметь немного иную форму и горизонтальные перекладины. Капот более рельефный, а бампер располагает воздухозаборниками большего размера. В целом передняя часть будет идентична будущему спортседану М3, рендеры которого мы сделали на прошлой неделе.

По сравнению с обычным купе в кузове G22 у М4 заметно расширенные колёсные арки, а в передние крылья встроены воздуховоды. Форма боковых зеркал аналогична другим «эмкам». Спорткар получит новые пороги и оригинальный задний бампер с крупным диффузором и четырьмя патрубками выхлопной системы. По бокам бампера расположены вертикальные элементы светотехники, которые визуально перекликаются с вставками в переднем бампере. На торце крышки багажника установят небольшой спойлер, также автомобиль получит новые колёсные диски.

Новая М4 будет оснащена рядным 6-цилиндровым битурбированным мотором 3.0, выдающим 510 л.с. и 650 Нм крутящего момента в версии Competition. Впервые в истории модели привод может быть как задним, так и полным. При этом заднеприводная версия оснащается на выбор механической коробкой передач или 8-ступенчатой АКПП фирмы ZF, в то время как полноприводное купе в базе идёт с «автоматом». В дальнейшем может появиться версия CS, а также самая экстремальная модификация CSL.

Премьера новинки состоится в сентябре.

Рестайлинговая BMW M4 F82 1 / 2 Рестайлинговая BMW M4 F82 2 / 2

Сегодня в России рестайлинговую BMW M4 можно приобрести за 6 070 000 рублей в версии с «механикой». Есть также модификация с роботизированной коробкой DCT, который обойдётся в 7 250 000 рублей в комплектации ///M Heritage. Оба варианта оснащены 450-сильным 3-литровым мотором и задним приводом.

Напомним, в конце весны BMW представила обновлённые 5 Series и 6 Series GT.