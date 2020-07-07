Альтернативная «двушка» BMW: классические формы и электромотор

Наши постоянные читатели уже знакомы с творчеством Давида Обендорфера, выпускника Художественного университета имени Ласло Мохой Надя в Будапеште, — его альтернативный новый Mercedes-Benz E-класса в прошлом году вызвал жаркие споры в Сети. В портфолио независимого дизайнера накопилось уже целая коллекция современных интерпретаций классических автомобилей, и BMW 02 Reminiscence Concept — самая свежая работа.
Проект посвящён олимпийскому электрическому купе BMW 1602 Elektroantrieb, сделанному в 1972 году для перевозки VIP-гостей и сопровождению Олимпийского огня. Серийно такая модель, конечно же, не производилась — в 70-е годы в этом не было никакой коммерческой необходимости, но сегодня, когда BMW держит уверенный курс на электрификацию, «двушка» на батарейках — вполне перспективный продукт, и Обендорфер показал, как он может выглядеть.
Обендорфер избегает определения «ретро» в отношении своих проектов: 02 Reminiscence Concept не копирует, а переосмысливает идеи Вильгельма Хофмайстера, главного основоположника стиля BMW прошлого века. Концепт независимого дизайнера не выглядит старомодным, но при этом ключевые черты классической «двушки» в нём есть. Особенно интересно, как Обендорфер обыграл тему фирменных ноздрей, которым на электромобиле не нужно пропускать воздух. Они вписаны в симметричные пластиковые накладки на передок. Центральная окрашенная перемычка между ними подчёркивает форму ноздрей, так что нет никакой необходимости раздувать их до гигантского размера, как на современных серийных машинах баварской марки.
Обратим также ваше внимание на типичный для старых BMW акулий профиль передка, который, возможно, будет трудно совместить с актуальными требованиями к безопасности пешеходов, но именно о такой форме сегодня мечтают многие фанаты немецкой марки. Корма визуально очень лёгкая, с низкой крышкой багажника и аккуратными круглыми светодиодными фонарями.
Салон выполнен в минималистичном и современном ключе. О «двушке» из 70-х в нём напоминают плоская передняя панель с узкими дефлекторами системы вентиляции и руль с тремя ажурными спицами, но приборы полностью виртуальные и физический клавиш практически нет. Очень изящно выполнен блок климат-контроля, состоящий из трёх колодцев с вращающимися ободками и экранчиками внутри. Подушки передних сидений плавно перетекают в карманы дверных карт.
Немецкая пресса и её читатели находятся в полном восторге от альтернативной «двушки» Обендорфера, но BMW, понятное дело, проект энтузиаста проигнорирует и продолжит гнуть свою дизайнерскую линию — премьера нового купе 2 Series не за горами, но полностью электрической версии у серийной машины пока не будет.
Между тем, как показывает опыт британской компании Ineos Automotive, современная интерпретация классических моделей может вылиться в альтернативный и относительно малотиражный продукт для ценителей традиционных автомобильных ценностей, так что, быть может, одна из разработок Обендорфера рано или поздно получит материальное воплощение.
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