Альтернативная «двушка» BMW: классические формы и электромотор

Дизайн современных моделей BMW устраивает далеко не всех фанатов марки — дескать, нет прежней изящности, деталировка избыточна, ноздри слишком большие, изгиб Хофмайстера искажен, светотехника — как у корейский машин и так далее. Существует, однако, альтернативный взгляд на то, какими должны быть BMW сегодня — предлагаем вашему вниманию проект 02 Reminiscence Concept от независимого дизайнера Давида Обендорфера.

Наши постоянные читатели уже знакомы с творчеством Давида Обендорфера, выпускника Художественного университета имени Ласло Мохой Надя в Будапеште, — его альтернативный новый Mercedes-Benz E-класса в прошлом году вызвал жаркие споры в Сети. В портфолио независимого дизайнера накопилось уже целая коллекция современных интерпретаций классических автомобилей, и BMW 02 Reminiscence Concept — самая свежая работа.

Проект посвящён олимпийскому электрическому купе BMW 1602 Elektroantrieb, сделанному в 1972 году для перевозки VIP-гостей и сопровождению Олимпийского огня. Серийно такая модель, конечно же, не производилась — в 70-е годы в этом не было никакой коммерческой необходимости, но сегодня, когда BMW держит уверенный курс на электрификацию, «двушка» на батарейках — вполне перспективный продукт, и Обендорфер показал, как он может выглядеть.



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Обендорфер избегает определения «ретро» в отношении своих проектов: 02 Reminiscence Concept не копирует, а переосмысливает идеи Вильгельма Хофмайстера, главного основоположника стиля BMW прошлого века. Концепт независимого дизайнера не выглядит старомодным, но при этом ключевые черты классической «двушки» в нём есть. Особенно интересно, как Обендорфер обыграл тему фирменных ноздрей, которым на электромобиле не нужно пропускать воздух. Они вписаны в симметричные пластиковые накладки на передок. Центральная окрашенная перемычка между ними подчёркивает форму ноздрей, так что нет никакой необходимости раздувать их до гигантского размера, как на современных серийных машинах баварской марки.



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Обратим также ваше внимание на типичный для старых BMW акулий профиль передка, который, возможно, будет трудно совместить с актуальными требованиями к безопасности пешеходов, но именно о такой форме сегодня мечтают многие фанаты немецкой марки. Корма визуально очень лёгкая, с низкой крышкой багажника и аккуратными круглыми светодиодными фонарями.



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Салон выполнен в минималистичном и современном ключе. О «двушке» из 70-х в нём напоминают плоская передняя панель с узкими дефлекторами системы вентиляции и руль с тремя ажурными спицами, но приборы полностью виртуальные и физический клавиш практически нет. Очень изящно выполнен блок климат-контроля, состоящий из трёх колодцев с вращающимися ободками и экранчиками внутри. Подушки передних сидений плавно перетекают в карманы дверных карт.



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Немецкая пресса и её читатели находятся в полном восторге от альтернативной «двушки» Обендорфера, но BMW, понятное дело, проект энтузиаста проигнорирует и продолжит гнуть свою дизайнерскую линию — премьера нового купе 2 Series не за горами, но полностью электрической версии у серийной машины пока не будет.



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Между тем, как показывает опыт британской компании Ineos Automotive, современная интерпретация классических моделей может вылиться в альтернативный и относительно малотиражный продукт для ценителей традиционных автомобильных ценностей, так что, быть может, одна из разработок Обендорфера рано или поздно получит материальное воплощение.

