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Рестайлинг Ford Kuga: новые изображения

24.11.2021 300 0 0

Вчера в Сети появились первые шпионские фотографии обновлённого кроссовера, на которых видны существенные изменения во внешности модели. Мы представили, как будет выглядеть новинка.

 

Куга является частью модельной гаммы компании Ford с 2008 года, именно тогда в Женеве состоялась премьера первого поколения кроссовера. Сегодня на конвейере уже третья генерация, которую впервые показали в апреле 2019 года на специальном мероприятии в Амстердаме. Подходит время для планового рестайлинга, и в объектив фотошпионов уже попался тестовый экземпляр обновлённого кроссовера, который заметно изменится внешне.

Рендер обновлённого Ford Kuga

Рестайлинговая Куга получит совершенно новую переднюю часть: здесь появятся узкие вытянутые по горизонтали фары, многоугольная решётка радиатора в стиле других новинок компании и новый бампер. Сбоку существенных изменений не ожидается, а вот сзади обновлённый кроссовер можно будет узнать по новым фонарям, которые сохранят свою форму, но получат иную начинку.

Рендер обновлённого Ford Kuga

Пока нет достоверной информации о том, какие будут изменения в технической части кроссовера. Нынешняя же Куга на европейском рынке представлена с бензиновым 1.0 (95 л.с.) и дизельным 120-сильным 1.5. Кроме того, есть пара мягких гибридов с бензиновым мотором мощностью 125 и 155 л.с.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Нынешний Ford Kuga
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Нынешний Ford Kuga
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Нынешний Ford Kuga
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Сегодня в России легковые модели Ford официально не представлены, они покинули рынок ещё в 2019-м году. Можно приобрести лишь коммерческую модель Transit, цены на которую начинаются с отметки в 2 186 000 рублей за 2-дверное шасси со 125-сильным дизельным мотором 2.2 TDCI. Микроавтобус с тем же двигателем обойдётся минимум в 2 574 000 рублей, все варианты предлагаются исключительно с механической коробкой передач.

Кстати, недавно мы выясняли, стоит ли покупать Ford Mondeo V за 1,5 миллиона рублей.    

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