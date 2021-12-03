Рестайлинг принёс фургону Fiat Fiorino новый салон, а ждали другой мотор

Интерьер «каблучок» получил от пикапа Strada, снаружи модель тоже изменилась. И пусть моторную гамму расширять не стали, но кое-какие технические обновки все же имеются.

Нынешний фургон Fiorino сделан из недорогого хэтча Fiat Uno, его выпускают в Бразилии с 2013 года (не путать с Fiorino турецкой сборки, та модель построена на платформе Punto). Исходная легковушка пережила рестайлинг еще в 2016-м, а вот «каблучок» обновили только сейчас. Зато коммерческая модель теперь больше соответствует актуальному стилю марки, тогда как дизайн Uno уже устарел.

Слева — было, справа — стало

Фары и капот Fiorino достались от донорской «пятидверки», но радиаторная решетка и передний бампер – свои. Вдобавок на решетке фургона красуется крупная надпись Fiat вместо прежней эмблемы с красной подложкой. А если сравнивать с дореформенной моделью, то у рестайлингового еще противотуманки подняли выше. Длина «каблучка» увеличилась на 23 мм до 4407 мм, как и прежде, он может принять на борт 650 кг груза.



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Салон полностью новый, внутри Fiorino скопировал свежий пикап Fiat Strada, вот только ни мультимедиа, ни даже радио фургону не положены, а руль – без кнопок и глянцевых вставок. В новой же «приборке» есть довольно крупный цветной дисплей, также заменили карты дверей и кресла. Рестайлинговый «каблучок» предложен в единственной комплектации, из нового оборудования – ESC и Hill Holder. Еще имеются гидроусилитель руля, кондиционер и защита картера.

Вверху — было, внизу — стало

Бразильские профильные СМИ прочили Fiat Fiorino четырехцилиндровый «атмосферник» 1.3 Firefly с максимальной отдачей 109 л.с., он якобы должен был дополнить атмосферную «четверку» 1.4 Fire Evo. Но двигатель по-прежнему один, при этом его доработали с учетом новых местных эконорм, в результате, мощность слегка урезали: на бензине мотор теперь выдает 84 вместо 85 л.с., на распространенном в Бразилии этаноле – 86 вместо 88 л.с. Заявлено, что фургон стал экономичнее. Fiorino все так же доступен только с пятиступенчатой «механикой», причем ее тоже модернизировали, как и подвеску.



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В Бразилии за обновленный Fiat Fiorino просят 99 990 местных реалов, что эквивалентно примерно 1 300 000 рублей по текущему курсу. Позже такой фургон доберется до Аргентины и некоторых других стран Латинской Америки. А в Мексике и еще в нескольких опять же латиноамериканских странах «каблучок» продают под маркой Ram – клон, видимо, обновится в ближайшее время.

