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  • Рестайлинг принёс отстающим от родственных VW кроссу Seat Arona и хэтчу Ibiza новый салон

Рестайлинг принёс отстающим от родственных VW кроссу Seat Arona и хэтчу Ibiza новый салон

15.04.2021 203 0 0

Испанскому паркетнику также подправили дизайн экстерьера, а вот хэтчбек внешне мало изменился. Зато у обоих расширен список доступного оборудования. Технику же не тронули.

 

Хэтчбек Seat Ibiza сменил поколение в 2017-м, и в том же году он обрел родственника в лице паркетника Arona. Напомним, в основе обеих моделей лежит «тележка» MQB A0 (и обе же «пятидверки» длиной примерно 4,1 метра), на которой базируются многие другие машины концерна Volkswagen. Ковидный 2020-й испанские компакты в Европе закончили в «минусе»: по данным CarSalesBase, продажи хэтча упали на 37% до 62 832 штук, кроссовер разошелся тиражом в 80 765 экземпляров – это на 27% меньше, чем годом ранее. К слову, соплатформенный хэтч VW Polo в Старом Свете в прошлом году тоже заметно «просел», но он все равно намного популярнее (169 467 шт., -34%), как и родственный же паркетник VW T-Cross (113 320 шт., полноценные продажи стартовали весной 2020-го). В общем, рестайлинг весьма кстати.

Обновленный кросс Seat Arona, версия Xperience
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Обновленный кросс Seat Arona, версия Xperience
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Обновленный кросс Seat Arona, версия Xperience
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Обновленный кросс Seat Arona, версия Xperience
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Обновленный кросс Seat Arona, версия Xperience
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Обновленный кросс Seat Arona, версия Xperience
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Обновленный кросс Seat Arona, версия Xperience
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У паркетника Seat Arona радиаторная решетка стала больше, у нее другой рисунок, плюс подретушировали бамперы. А еще кросс обрел новую версию Xperience, ее в Seat считают «внедорожной» (это исполнение вытеснило из линейки «роскошный» вариант Xcellence), у такого SUV свой передний бампер – с расположенными рядом с решеткой круглыми противотуманками, как у Cupra Formentor. Хэтчбек Seat Ibiza внешне не изменился, если не считать написанного «от руки» шильдика на корме да дисков нового дизайна (и то, и другое положено и посвежевшей Arona). Обе модели теперь уже «в базе» имеют LED-фары со светодиодными же треугольниками ходовых огней.

Обновленная Seat Ibiza
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Обновленная Seat Ibiza
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Дореформенные хэтчбек Ibiza и кроссовер Arona внутри почти полностью повторяют друг друга, у рестайлинговых машин тоже один салон на двоих, только он существенно перекроен. Так, модели получили новую переднюю панель, к которой «прилеплен» отдельный планшет мультимедийной системы (прежде экран был встроен в панель). Мультимедиа – тоже новая, с голосовым управлением и беспроводным подключением к Android Auto и Apple CarPlay, дисплей может быть размером 8,25 или 9,2 дюйма (у предшественников – 6,25 или 8”). Центральные дефлекторы обдува отныне расположены под тачскрином, а боковые сделали круглыми (были прямоугольными). Кроме того, появились цветные вставки и контурная светодиодная подсветка, можно заказать виртуальную «приборку» (10,25 дюйма), ну и еще в Seat сообщили о том, что материалы отделки стали качественнее.

На первых двух фото — салон Seat Arona, на остальных — топовой Ibiza
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На первых двух фото — салон Seat Arona, на остальных — топовой Ibiza
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На первых двух фото — салон Seat Arona, на остальных — топовой Ibiza
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На первых двух фото — салон Seat Arona, на остальных — топовой Ibiza
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Ассистенты водителя выделены в отдельный комплекс Travel Assist, в него вошли адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, автоматического переключения света фар и распознавания дорожных знаков. У паркетника еще имеется автопарковщик.

Еще до рестайлинга Ibiza и Arona лишились дизелей, они не вернутся, бензиновых же моторов реформы на этот раз не коснулись. В гамму обеих моделей входят «турботройка» 1.0 TSI мощностью 95 или 110 л.с. (первая версия сочетается с 5МКП, вторая работает в паре с 6МКП или DSG-7), 90-сильный газовый двигатель 1.0 TGI (6МКП) и «турбочетверка» 1.5 TSI с отдачей в 150 л.с. (DSG-7). Хэтчбек также оснащается трехцилиндровым «атмосферником» 1.0 MPI (80 л.с.) и пятиступенчатой «механикой». Привод только передний.

Оспортивленные рестайлинговые Seat Arona FR и Ibiza FR
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Оспортивленные рестайлинговые Seat Arona FR и Ibiza FR
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Оспортивленные рестайлинговые Seat Arona FR и Ibiza FR
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Оспортивленные рестайлинговые Seat Arona FR и Ibiza FR
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Оспортивленные рестайлинговые Seat Arona FR и Ibiza FR
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Оспортивленные рестайлинговые Seat Arona FR и Ibiza FR
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Оспортивленные рестайлинговые Seat Arona FR и Ibiza FR
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Оспортивленные рестайлинговые Seat Arona FR и Ibiza FR
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Оспортивленные рестайлинговые Seat Arona FR и Ibiza FR
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Обновленные модели встанут на конвейер расположенного на родине марки предприятия в третьем квартале текущего года, цены пока не объявлены. Дореформенный хэтчбек Seat Ibiza в Испании, например, стоит от 13 320 евро (около 1 224 000 рублей по актуальному на сегодня, 15 апреля, курсу), а цена кроссовера там начинается с отметки в 16 680 евро (примерно 1 532 000 рублей).

Дореформенные Seat Arona и Ibiza
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Дореформенные Seat Arona и Ibiza
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Дореформенные Seat Arona и Ibiza
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Дореформенные Seat Arona и Ibiza
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Дореформенные Seat Arona и Ibiza
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Дореформенные Seat Arona и Ibiza
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В России Seat не представлен. Марка несколько раз пыталась закрепиться в нашей стране (впервые она вышла на рынок РФ еще в 90-х гг. прошлого века), но спрос на машины из-за отсутствия локального производства всегда был невысок. Окончательно российский рынок Seat покинул в 2014-м, его возвращение не планируется.

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