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Рестайлинговая Веста: новые изображения

18.01.2022 3823 0 1

На днях появилась новая информация о внешности рестайлинговой Lada Vesta, благодаря чему у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

 

Впервые Лада Веста была представлена в конце лета 2014 года в виде концепта. Серийное производство седана стартовало в сентябре 2015-го, а спустя два года к нему добавился универсал. С тех пор существенных обновлений модели не было, хотя в мировом автомобилестроении рестайлинг обычно делают через 3-4 года после начала производства. Но в последние месяцы появляется всё больше информации о грядущем обновлении, в частности – появилось короткое видео с обновлённой Вестой, на котором можно разглядеть графику дневных ходовых огней.

Рендер обновлённой Весты

Российский бестселлер получит чуть более узкие фары, в которых расположатся светодиодные полоски вдоль верхней границы передней оптики и L-образные элементы по бокам. Также немного изменится передний бампер за счёт иной формы боковых декоративных вставок и нижних центральных перекладин. Что же касается задней части, то здесь пока новой информации нет. Судя по имеющимся шпионским фотографиям, появятся новые светодиодные фонари, заужающиеся к центру. Также обращает на себя внимание новая крышка багажника с более высоко расположенной нишей номерного знака и горизонтальной выштамповкой в нижней части.

Рендер обновлённой Весты

Не менее заметные изменения произойдёт в салоне, где появится новая передняя панель с большим вертикальным экраном мультимедийной системы, электронная комбинация приборов (в дорогих комплектациях), унифицированный с Renault Arkana и Duster блок микроклимата и многое другое. В техническом же плане существенных изменений не ожидается. Автомобиль построен на платформе Lada B, являющейся результатом переработки нереализованного проекта Lada C 2006 года, и оснащается моторами ВАЗ объёмом 1,6 и 1,8 литра.      

Старт производства обновлённой Весты намечен на весну этого года.

Нынешняя Lada Vesta
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Нынешняя Lada Vesta
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Нынешняя Lada Vesta
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Сегодня в России седан Lada Vesta можно приобрести за 862 900 рублей (1.6 МТ, 106 л.с.). Чуть более мощная 113-сильная версия с вариатором обойдётся минимум в 1 042 900 руб. Самая дорогая Веста – модель с приставкой Sport, которая оснащается 145-сильным мотором 1.8 и оценивается в 1 338 900 рублей в базовой комплектации Luxe.

Кстати, по результатам продаж за 2021 год Lada Vesta стала самым популярным автомобилем в России.

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