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  • Рестайлинговое семейство Kia Ceed в России: с новым турбомотором, теперь без «механики»

Рестайлинговое семейство Kia Ceed в России: с новым турбомотором, теперь без «механики»

04.10.2021 444 0 0

Для нашего рынка пока анонсированы не все Сиды – «затерялся» универсал ProCeed. Ну а стандартному «сараю» и хэтчбеку подправили дизайн экстерьера, также расширен список доступного оборудования. Кросс-хэтч XCeed остался в строю, он шагнет в следующий модельный год без перемен во внешности, при этом и этой версии достанется новый двигатель.

 

В Европе модели семейства Kia Ceed пережили рестайлинг минувшим летом, а сегодня российский офис марки объявил о том, что завершена сертификация наших посвежевших машин: в РФ продажи таких хэтчбека и универсала Sportswagon (SW) стартуют до конца текущего года. Любопытно, что в релизе нет ни слова о Kia ProCeed: то ли эта версия покидает РФ, то ли обновленный имиджевый «сарай» доберется до нашей страны позже. В местном представительстве на вопрос о судьбе рестайлингового ProCeed на момент публикации новости не ответили.

Красный хэтчбек — базовый обновленный Kia Ceed, зеленый — обновленный Ceed GT
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Красный хэтчбек — базовый обновленный Kia Ceed, зеленый — обновленный Ceed GT
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Красный хэтчбек — базовый обновленный Kia Ceed, зеленый — обновленный Ceed GT
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Красный хэтчбек — базовый обновленный Kia Ceed, зеленый — обновленный Ceed GT
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Как бы то ни было, но хэтч и стандартный универсал SW приедут к нам с иными радиаторной решеткой, бамперами и головной оптикой. Вдобавок у хэтчбека в версиях GT и GT Line отныне новые задние фонари: в каждом – по 48 световых модулей в виде сот, которые закрыты тонированным стеклом и работают в режимах поворотников, габаритов или стоп-сигналов. Также у «оспортивленных» машин есть свои накладки, а у GT еще и декор красного цвета.

Внутри почти без перемен, разве что у виртуальной «приборки» (положена дорогим комплектациям) и мультимедиа-системы освежили графику. Для российских «пятидверок» еще заявлен доработанный комплекс систем безопасности Drive Wise, но пока без подробностей. В Европе, например, вместо прежней системы оповещения о помехе в «слепой» зоне теперь система активного уклонения от столкновения, а ассистент поддержания движения в полосе может быть активирован отдельно от адаптивного круиз-контроля. Также у Сидов в РФ будет телематика Kia Connect.

Если будущее Proceed в России пока туманно, то «приподнятый» хэтчбек XCeed точно шагнет в 2022 модельный год, но без изменений во внешности (это исполнение в РФ тоже должно стартовать до конца 2021-го). К слову, даже в Европе дизайн у кросс-хэтча прежний – по крайней мере, пока. Но тут стоит помнить о том, что такая «пятидверка» в гамме появилась позже остальных модификаций – в 2019 году (обычный хэтчбек Ceed сменил поколение в 2018-м).

Главной технической обновкой для всех российских Сидов (включая паркетник) стала бензиновая «турбочетверка» 1.5 T-GDI с непосредственным впрыском топлива: этот двигатель пришел на смену 1.4 T-GDI. В Старом Свете полуторалитровый движок появился еще в прошлом году, там он выдает 160 л.с., но для нашего рынка мощность урезали до более налоговыгодных 150 л.с., максимальный крутящий момент в российской спецификации – 253 Нм (отдача прежнего мотора 1.4 T-GDI в РФ – 140 л.с. и 242 Нм). Новый двигатель будет сочетаться с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (как и 1.4).

Обновленный Kia Ceed GT Line
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Обновленный Kia Ceed GT Line
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Базовым мотором для хэтчбека Ceed и универсала Ceed SW в России остался «атмосферник» 1.6 MPI мощностью 128 л.с. (154,6 Нм), при этом рестайлинговые «пятидверки» предложат только с шестиступенчатым «автоматом»: «механика», положенная дореформенным машинам, в сообщении марки не упомянута вовсе. Топовый XCeed, как и прежде, будет доступен с «турбочетверкой» 1.6 T-GDI (200 л.с., 265 Нм) и 7DCT.

Актуальный Kia XCeed
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Актуальный Kia XCeed
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Больше информации о рестайлинговых Сидах для России обещают раскрыть позже. Дореформенные хэтчбек и универсал SW с «автоматом» сегодня стоят от 1 474 900 и от 1 514 900 рублей соответственно (машины с МКП обойдутся на 40 000 рублей дешевле), за Kia XCeed просят минимум 1 754 900 рублей, а ProCeed стоит от 1 839 900 рублей.

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