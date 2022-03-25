Рестайлинговый пикап Renault Duster Oroch застукали без камуфляжа

Внешне грузовичок мало изменился, но при этом ему прочат новый двигатель. Презентацию рестайлинговой модели, видимо, проведут в ближайшее время.

Четырехдверный пикап Renault Duster Oroch в строю с 2015 года, он сделан на базе кроссовера Duster первой генерации. Грузовичок продают в странах Латинской Америки, производство налажено в Бразилии, где также выпускают SUV. В 2020-м бразильский кросс перешел во второе поколение, того же ждали и от пикапа. Но затем выяснилось, что новой генерации Duster Oroch пока не будет – марка решила провести рестайлинг актуальной модели. Теперь же раскрыта внешность модернизированного грузового Дастера: фото машины без камуфляжа опубликовало аргентинское отделение издания Motor1.

Обновленный Renault Duster Oroch

Пикап получил новые радиаторную решетку и передний бампер, противотуманки перенесли ниже. Также изменены накладки на колесных арках и дизайн дисков, а надпись Oroch на корме отныне выполнена гигантскими буквами. Кстати, бразильские и аргентинские профильные СМИ считают, что марка может отказаться от слова Duster в названии модели, то есть рестайлинговый грузовичок может выйти на рынок как Renault Oroch.



Салон еще не засвечен. Скорее всего, пикапу досталась современная мультимедийная система, плюс иные материалы отделки. Список стандартного оборудования должна пополнить система стабилизации.

Обновленный Renault Duster Oroch

Бразильцы также прочат рестайлинговому Oroch новый двигатель. Речь идет о «турбочетверке» 1.3 TCe, которую ставят на местные паркетники Renault Captur и Duster (этот двигатель знаком и россиянам – он положен и нашим Дастеру и Kaptur). В Бразилии турбомотор традиционно «питается» как бензином (162 л.с.), так и этанолом (170 л.с.). Предполагается, что двигатель 1.3 TCe придет на смену двухлитровому «атмосфернику» (143 л.с. на бензине и 148 л.с. на этаноле). А вот атмосферный мотор 1.6 (118/120 л.с.) вроде бы останется в строю. Кроме того, вместе с турбодвижком пикап еще может получить вариатор, тогда как дореформенный Duster Oroch предлагается исключительно с «механикой». В Бразилии нынешний пикап доступен только с передним приводом, а вот в других странах у модели есть версия 4x4.



Дореформенный Renault Duster Oroch 1 / 3 Дореформенный Renault Duster Oroch 2 / 3 Дореформенный Renault Duster Oroch 3 / 3

Судя по всему, премьеру обновленный грузовичок справит в ближайшее время.



Между тем у «второго» Дастера все же есть грузовая модификация – но под брендом Dacia и только с двухдверным кузовом. Такой пикап предназначен для Европы.