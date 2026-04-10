  • Рестомод Halcyon Great Eight на базе Rolls-Royce Corniche в стиле викторианской Англии

Рестомод Halcyon Great Eight на базе Rolls-Royce Corniche в стиле викторианской Англии

10.04.2026 93 0 0
Рестомод Halcyon Great Eight на базе Rolls-Royce Corniche в стиле викторианской Англии

Молодая британская компания Halcyon Cars из Гилфорда (графство Суррей) представила изысканный рестомод Rose and Scroll (переводится на русский как «Роза и свиток») из новой линейки Great Eight, посвящённой классическим Rolls-Royce и Bentley с 6,75-литровым бензиновым V8 L-cерии.

Осенью прошлого года Halcyon Cars представила свою дебютную модель — электромод Highland Heather на базе кабриолета Rolls-Royce Corniche, а теперь подготовила предложение для тех состоятельных клиентов, которые не хотят расставаться с легендарным нижневальным V8 L-cерии с рабочим объёмом 6,75 л.

Новая линейка Great Eight («Великая восьмёрка») отдаёт дань уважения классическому двигателю, она предусматривает постройку 60 машин на базе донорских Rolls-Royce Corniche, Rolls-Royce Silver Shadow и родственных моделей от Bentley, что выпускались с середины 1960-х до середины 1990-х: будет изготовлено 30 купе, 20 кабриолетов и 10 седанов. Каждый автомобиль будет уникальным по части отделки, первый экземпляр купе получил имя Rose and Scroll в честь классического стиля гравировки эпохи викторианской Англии, в основном он применяется для украшения охотничьих ружей.

Кузов донорского купе, изготовленного, по некоторым признакам, не раньше второй половины 1980-х, тщательно отреставрирован и окрашен в насыщенный зелёный цвет Arboretum Green. Вся наружная отделка, включая металлические бамперы, новая, изготовленная вручную.

Полностью обновлённый салон обит рыже-коричневой кожей со вставками зелёного цвета Arboretum Green. Главное украшение здесь — 1,4-метровое декоративное пано на передней панели с ручной гравировкой: в нём сочетаются классический мотив «Роза и свиток», изображения холмов графства Суррей и золотые зимородки (название компании Halcyon переводится как «зимородок»). Верхняя часть передней панели отделана деревянным шпоном, на его фоне отлично смотрятся аналоговые приборы в хромированных ободках. Стилизованная под ламповый телевизор мультимедийная система поддерживает смартфонные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Климатическая установка и аудиосистема полностью новые, равно как и кнопки управления ими. Передние кресла снабжены электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. Среди удобств есть также круиз-контроль и камера заднего вида.

6,75-литровый V8 под капотом, выдававший в стоке около 200 л.с., комплексно модернизирован, но Halcyon Cars не раскрывает его характеристик, а сообщает лишь, что они существенно улучшены и что двигатель теперь намного охотнее отзывается на нажатие педали газа.

Подвеска тоже комплексно обновлена, в ней установлена адаптивные амортизаторы, стоковые тормоза заменены на современные, более эффективные.

Для езды на рестомоде предусмотрены три ездовых режима, влияющих на настройки силового агрегата и подвески: Touring (максимально плавный ход и мягкие отклики на газ), Drive (стандартный сбалансированный режим) и Spirited (наиболее динамичный режим с увеличенной жёсткостью подвески).

Каждый рестомод Halcyon из линейки Great Eight обойдётся заказчику минимум в 425 000 фунтов стерлингов без учёта налогов и стоимости донорского автомобиля (его при необходимости подберёт на вторичном рынке сама компания Halcyon). Изготовление одной машины требует не менее 5000 человеко-часов, а общий срок выполнения заказа составляет 12 месяцев.

