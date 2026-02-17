Рестомод Porsche 911 Carrera Cabriolet от Singer: убирающиеся фары и новый откидной верх

Американская компания Singer Vehicle Design представила открытую версию своего последнего «атмосферного» рестомода на базе Porsche 911 поколения 964, что выпускался в период с 1989 по 1994 год. Для кабриолета предлагаются те же опции, что и для купе, но авторский складной верх от Singer придаёт кабриолету особую элегантность. Полное название новинки — Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer, будет выпущено только 75 экземпляров.

Прошлой весной компания Singer Vehicle Design, основанная в 2009 году музыкантом и предпринимателем Робом Дикинсоном, явила миру новый вариант своего рестомода на базе Porsche 964 с атмосферным мотором — Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer. Внешне этот рестомод воспроизводит более ранние версии Porsche 911 серии G из 1980-х, что оснащались атмосферными моторами в сочетании с заводским пакетом Super Sport Equipment, в который входили широкий кузов в стиле Porsche 911 Turbo, более жёсткая подвеска и более мощные тормоза.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

На разработку аналогичного рестомода в кузове кабриолет у специалистов Singer ушло больше времени, поскольку донорскому кузову Porsche 964 без крыши потребовались дополнительные усилители из стали и углепластика, чтобы обеспечить достаточную жёсткость на кручение и, как следствие, точную управляемость, к которой привыкли клиенты Singer. Вдобавок ради чистоты образа компания Singer решила разработать для кабриолета полностью новый мягкий верх с Z-образным механизмом складывания: в убранном виде он идеально вписывается в покатую корму классического спорткара.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Все наружные панели кузова у рестомода новые, изготовленные из углепластика. Для кабриолета, как и для купе, доступны два варианта переднего бампера — стандартный компактный и более низкий спортивный, а также два варианта заднего антикрыла — выдвижное типа утиный хвост и фиксированное типа китовый хвост. При желании любой заказчик рестомода может приобрести оба варианта наружного оперения и менять их самостоятельно в гараже. Дополнительные выдвижные фары, врезанные в крышку багажника между двумя основными фарами, получили неоднозначные отзывы у публики, но они предлагаются в виде опции: не нравится — не берите.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Интерьер тоже полностью новый, но он воспроизводит ключевые стилистические особенности классических Porsche 964, в том числе характерную форму передней панели и широкий щиток приборов с пятью аналоговыми циферблатами. Блоки управления современной системой микроклимата и навигацией аккуратно вписаны в центральную часть узкой полосы между боковыми дефлекторами системы вентиляции. Вместо стандартных спортивных сидений можно заказать более лёгкие и глубокие ковши в гоночном стиле. Задних сидений нет ни в каком виде, их место заняла изысканная багажная полка с запираемыми ящичками для мелочей.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Оппозитный 6-цилиндровый двигатель рестомода сделан вручную на донорском блоке цилиндров Porschе с воздушным охлаждением, но рабочий объём увеличен с 3,6 до 4,0 л и установлены новые головки блока, разработанные в сотрудничестве с компанией Cosworth: эти головки имеют четыре клапана на цилиндр, фазовращатели и собственное водяное охлаждение. Новая система выхлопа изготовлена из титанового сплава. Двигатель способен крутиться свыше 8000 об/мин и выдаёт 426 л.с. Вся мощность передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую МКП, рычаг которой можно установить на высокий подиум с вырезом, через который виден механизм переключения.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Подвеска комплексно модернизирована и оснащена регулируемыми из салона амортизаторами. Чувствительность системы стабилизации Bosch тоже можно регулировать. 18-дюймовые колёса с центральной гайкой крепления обуты в современные шины Michelin Pilot Sport. За доплату предлагается система подъёма носовой части кузова для проезда крупных дорожных неровностей и карбон-керамические тормоза.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Цену своих рестомодов компания Singer не разглашает — известно только, что она очень высокая и сильно зависит от индивидуальных пожеланий клиента.