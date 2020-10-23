Результаты второго этапа чемпионата «Wheel to Wheel», прошедшего 18 октября

В минувшее воскресенье прошел второй этап чемпионата «Wheel to Wheel». Гонка протяженностью 63 круга по пустыне, с большими перепадами высот, с неожиданным финишем...

Партнерский материал

Первой парой на стартовом поле, ко всеобщему удивлению, оказалась команда Deactor в полном составе. Никто не рассчитывал, что два Nissan займут столь высокие места по итогу квалификации. Но если разобрать трассу, то она именно для этих машин. Да, Porsche отлично управляется и стабильно едет при высоком износе резины, но вот его 517-сильный двигатель с крутящим моментом 488 Нм/ 6000 об/мин не может конкурировать с 550-сильным мотором Nissan с крутящим моментом 632 Нм/ 3500 об/мин на этой трассе. От выхода из 5 поворота и практически до 1 поворота уже следующего круга – это часть трассы, где можно крутить двигатель, что и делали Максим Орлов и Андрей Бевз.



Много было борьбы колесо в колесо, которая нередко заканчивалась вылетом с трассы. Так, вспоминая инцидент на 14 круге, в 4 повороте вылетел с трассы Артем Маниша (ЗВЕЗДА РОССИИ) в борьбе с Вячеславом Кирпуном (SKILL WHEELS).



На 42 круге пилот команды Tony Motors так хотел забрать 7 место в гонке, что повторил ошибку идущего впереди Сергея Зейналова (KOLORIKA DETAILING), который зацепил обочину, но поехал дальше, отловив свою машину, а вот Комарицкий вылетел все же с трассы.



За круг до финиша Дмитрий Мухин вылетел с трассы между 8 и 9 поворотом. Надо отметить, что очень сложно давался ему вход в 9 поворот на протяжение всей гонки. Причем была борьба за 4 место на финише.



Повторы этих ярких моментов можно посмотреть по ссылке

На финише первое и второе место (дубль) забирает себе команда Deactor. Великолепная командная работа, выверенная тактика и как результат – золото и серебро этапа. Также стоит отметить, что это первый дубль в истории чемпионата. Ранее ни одна из команд не смогла этого добиться в предыдущих сезонах. Так что поздравляем не только с победой, но и внесением своих имен в историю чемпионата!

Бронза досталась Амиру Собирову (FREY RACING). Удивительно, что на Lexus, которому эта трасса совсем не подходит, Амир смог обойти всех. После технического схода в Барселоне это великолепное возвращение.



Пилотом дня, по итогам голосования, стал Амир Собиров.

Уже в это воскресенье пройдет 3 этап чемпионата. Ссылка на канал YouTube

