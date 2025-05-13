Rezvani Knight: одетый в рыцарские доспехи Lamborghini Urus с форсированным мотором

Американская компания Rezvani Motors пополнила свою линейку брутальных SUV моделью Knight (переводится на английского на русский как «рыцарь»), сделанной на базе итальянского суперкроссовера Lamborghini Urus. Новый облик обойдётся покупателю минимум в 149 000 долларов, за броню и различные шпионские штучки потребуется дополнительная плата.

Деятельность основанной в 2013 году предпринимателем Феррисом Резвани компании Rezvani Motors делится на два направления: суперкары и брутальные SUV, вдохновлённые эстетикой истребителя F-117. Свежепредставленный Knight, как нетрудно догадаться, относится ко второй группе, причём это первый кроссовер в гамме, предыдущие модели в армейском стиле были сделаны на базе рамных внедорожников Jeep Wrangler и Cadillac Escalade.

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Кузов исходного Lamborghini Urus изначально имеет довольно угловатый облик, но Rezvani создала ещё более мускулистую углепластиковую оболочку или, если угодно, костюм из доспехов: заметно расширена колея, распухли колёсные арки и капот, уменьшилась площадь остекления, на багажной двери установлено антикрыло, на крыше появилась светодиодная «люстра». Новые 22-дюймовые колёса с боевыми звёздочками на ступицах обуты в 33-дюймовые «зубастые» шины, рассчитанные на тяжёлое бездорожье.

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Демообразец Rezvani Knight сделан на базе дорестайлингового Lamborghini Urus, у которого 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 в стоке выдаёт не более 666 л.с., а Rezvani увеличивает его мощность до 811 л.с. и обещает разгон с места до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за три секунды. Других подробностей о технической начинке нет.

Салон может иметь 4 либо 5 мест, Rezvani предлагает для него свою отделку в любой цветовой гамме, какая понравится заказчику.

Самая интересная опция — это пакет Dark Night («тёмный рыцарь»), в который входят бронирование кузова в сочетании с усиленной подвеской, шины Run Flat (не боятся проколов), дымовая завеса и ослепляющие фары на случай ухода от погони, система распыления перцового газа, сирена и стробоскопы, переговорное устройство, ночной тепловизор, защита от электромагнитного импульса на случай атомного взрыва, электромагнитные дверные замки, щедро упакованная аптечка с набором для предотвращения гипотермии, бронежилеты, каски и противогазы для всего экипажа.

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Цана пакета Dark Night пока не раскрыта, на других моделях за аналогичный набор оборудования Rezvani просит порядка 150 000 долларов. Базовый Rezvani Knight без брони и шпионских штучек стоит 149 000 долларов плюс цена донорского Lamborghini Urus, который стоит в США минимум 250 000 долларов. Тираж Rezvani Knight составит ровно 100 экземпляров.