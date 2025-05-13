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  • Rezvani Knight: одетый в рыцарские доспехи Lamborghini Urus с форсированным мотором

Rezvani Knight: одетый в рыцарские доспехи Lamborghini Urus с форсированным мотором

13.05.2025 95 1 0

Американская компания Rezvani Motors пополнила свою линейку брутальных SUV моделью Knight (переводится на английского на русский как «рыцарь»), сделанной на базе итальянского суперкроссовера Lamborghini Urus. Новый облик обойдётся покупателю минимум в 149 000 долларов, за броню и различные шпионские штучки потребуется дополнительная плата.

Деятельность основанной в 2013 году предпринимателем Феррисом Резвани компании Rezvani Motors делится на два направления: суперкары и брутальные SUV, вдохновлённые эстетикой истребителя F-117. Свежепредставленный Knight, как нетрудно догадаться, относится ко второй группе, причём это первый кроссовер в гамме, предыдущие модели в армейском стиле были сделаны на базе рамных внедорожников Jeep Wrangler и Cadillac Escalade.

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Кузов исходного Lamborghini Urus изначально имеет довольно угловатый облик, но Rezvani создала ещё более мускулистую углепластиковую оболочку или, если угодно, костюм из доспехов: заметно расширена колея, распухли колёсные арки и капот, уменьшилась площадь остекления, на багажной двери установлено антикрыло, на крыше появилась светодиодная «люстра». Новые 22-дюймовые колёса с боевыми звёздочками на ступицах обуты в 33-дюймовые «зубастые» шины, рассчитанные на тяжёлое бездорожье.

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Демообразец Rezvani Knight сделан на базе дорестайлингового Lamborghini Urus, у которого 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 в стоке выдаёт не более 666 л.с., а Rezvani увеличивает его мощность до 811 л.с. и обещает разгон с места до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за три секунды. Других подробностей о технической начинке нет.

Салон может иметь 4 либо 5 мест, Rezvani предлагает для него свою отделку в любой цветовой гамме, какая понравится заказчику.

Самая интересная опция — это пакет Dark Night («тёмный рыцарь»), в который входят бронирование кузова в сочетании с усиленной подвеской, шины Run Flat (не боятся проколов), дымовая завеса и ослепляющие фары на случай ухода от погони, система распыления перцового газа, сирена и стробоскопы, переговорное устройство, ночной тепловизор, защита от электромагнитного импульса на случай атомного взрыва, электромагнитные дверные замки, щедро упакованная аптечка с набором для предотвращения гипотермии, бронежилеты, каски и противогазы для всего экипажа.

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Цана пакета Dark Night пока не раскрыта, на других моделях за аналогичный набор оборудования Rezvani просит порядка 150 000 долларов. Базовый Rezvani Knight без брони и шпионских штучек стоит 149 000 долларов плюс цена донорского Lamborghini Urus, который стоит в США минимум 250 000 долларов. Тираж Rezvani Knight составит ровно 100 экземпляров.

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1 комментарий
13.05.2025 13:57
nazarov66-r@mail.ru

Чего уж говорить, выглядит он что надо!

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