Родстер Mitsuoka LA1: вдохновлён классическим Chevrolet Corvette, сделан на базе Mazda MX-5

Компания Mitsuoka анонсировала новую модель – родстер LA1. Технические характеристики пока не раскрыты. Впрочем, и так понятно, что начинку LA1 разделил с донором, то есть с местной версией двухдверки Мазды.

Небольшая японская фирма Mitsuoka славится автомобилями с ностальгическим дизайном, которые сделаны на базе моделей мировых автопроизводителей. Тиражи мизерные, но в родной Японии продукция компании пользуется спросом, так что Mitsuoka затем выпускает дополнительные партии – стоит вспомнить кроссовер Buddy и хэтч M55, то есть перелицованные предыдущий Toyota RAV4 и актуальный Honda Civic. И вот анонсировано расширение модельной гаммы: опубликованы первые фирменные изображения родстера Mitsuoka LA1.

Mitsuoka LA1 1 / 2 Mitsuoka LA1 2 / 2

Донор не упомянут. Хотя в Mitsuoka LA1 все равно безошибочно угадывается Mazda Roadster – так в Японии зовется двухдверка, которая на других рынках известна как Mazda MX-5 (она же MX-5 Miata в Штатах). Ну а источником вдохновения для LA1 явно послужил Chevrolet Corvette C1 из 1950-х. Кстати, Mitsuoka уже не в первый раз использует родстер Мазды и «мотивы» Шеви: в 2018-м компания представила модель Rock Star в стилистике Corvette Sting Ray из 1960-х. Но вернемся к новинке.

Mitsuoka LA1 1 / 2 Mitsuoka LA1 2 / 2

Если сравнивать с исходной Маздой, то у Mitsuoka LA1 оригинальные передняя часть и корма. На бамперах красуются массивных хромированные вставки. Хрома в принципе много, но смотрится он вполне органично. LA1 также получил сдвоенные круглые фары и собственные задние фонари. Салон еще не показали, однако внутри кардинальных перемен наверняка нет – максимум другой декор.

Донорский Mazda Roadster для Японии, он же Mazda MX-5 в других странах 1 / 3 Донорский Mazda Roadster для Японии, он же Mazda MX-5 в других странах 2 / 3 Донорский Mazda Roadster для Японии, он же Mazda MX-5 в других странах 3 / 3

Размеры Mitsuoka LA1 пока не раскрыты. Длина Mazda Roadster/MX-5 равна 3915 мм, колесная база – 2310 мм. О технике своей новинки Mitsuoka тоже не рассказала. Впрочем, «начинка», очевидно, перешла с донорской Мазды. В Японии Mazda Roadster представлен с бензиновым атмосферником Skyactiv-G 1.5 мощностью 136 л.с., который работает в паре с шестиступенчатыми механикой или автоматом. Там также можно купить Mazda Roadster RF со складным жестким верхом и атмосферником Skyactiv-G 2.0 (182 л.с.).

Полноценную премьеру Mitsuoka LA1 проведут 26 ноября, прием заказов откроют на следующий день.