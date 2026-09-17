Новинки ×
  • Родстер Mitsuoka LA1: вдохновлён классическим Chevrolet Corvette, сделан на базе Mazda MX-5

Родстер Mitsuoka LA1: вдохновлён классическим Chevrolet Corvette, сделан на базе Mazda MX-5

17.09.2026 164 0 0
Родстер Mitsuoka LA1: вдохновлён классическим Chevrolet Corvette, сделан на базе Mazda MX-5

Компания Mitsuoka анонсировала новую модель – родстер LA1. Технические характеристики пока не раскрыты. Впрочем, и так понятно, что начинку LA1 разделил с донором, то есть с местной версией двухдверки Мазды.

Небольшая японская фирма Mitsuoka славится автомобилями с ностальгическим дизайном, которые сделаны на базе моделей мировых автопроизводителей. Тиражи мизерные, но в родной Японии продукция компании пользуется спросом, так что Mitsuoka затем выпускает дополнительные партии – стоит вспомнить кроссовер Buddy и хэтч M55, то есть перелицованные предыдущий Toyota RAV4 и актуальный Honda Civic. И вот анонсировано расширение модельной гаммы: опубликованы первые фирменные изображения родстера Mitsuoka LA1.

Mitsuoka LA1
Mitsuoka LA1
1 / 2
Mitsuoka LA1
Mitsuoka LA1
2 / 2

Донор не упомянут. Хотя в Mitsuoka LA1 все равно безошибочно угадывается Mazda Roadster – так в Японии зовется двухдверка, которая на других рынках известна как Mazda MX-5 (она же MX-5 Miata в Штатах). Ну а источником вдохновения для LA1 явно послужил Chevrolet Corvette C1 из 1950-х. Кстати, Mitsuoka уже не в первый раз использует родстер Мазды и «мотивы» Шеви: в 2018-м компания представила модель Rock Star в стилистике Corvette Sting Ray из 1960-х. Но вернемся к новинке.

Mitsuoka LA1
Mitsuoka LA1
1 / 2
Mitsuoka LA1
Mitsuoka LA1
2 / 2

Если сравнивать с исходной Маздой, то у Mitsuoka LA1 оригинальные передняя часть и корма. На бамперах красуются массивных хромированные вставки. Хрома в принципе много, но смотрится он вполне органично. LA1 также получил сдвоенные круглые фары и собственные задние фонари. Салон еще не показали, однако внутри кардинальных перемен наверняка нет – максимум другой декор.

Донорский Mazda Roadster для Японии, он же Mazda MX-5 в других странах
Донорский Mazda Roadster для Японии, он же Mazda MX-5 в других странах
1 / 3
Донорский Mazda Roadster для Японии, он же Mazda MX-5 в других странах
Донорский Mazda Roadster для Японии, он же Mazda MX-5 в других странах
2 / 3
Донорский Mazda Roadster для Японии, он же Mazda MX-5 в других странах
Донорский Mazda Roadster для Японии, он же Mazda MX-5 в других странах
3 / 3

Размеры Mitsuoka LA1 пока не раскрыты. Длина Mazda Roadster/MX-5 равна 3915 мм, колесная база – 2310 мм. О технике своей новинки Mitsuoka тоже не рассказала. Впрочем, «начинка», очевидно, перешла с донорской Мазды. В Японии Mazda Roadster представлен с бензиновым атмосферником Skyactiv-G 1.5 мощностью 136 л.с., который работает в паре с шестиступенчатыми механикой или автоматом. Там также можно купить Mazda Roadster RF со складным жестким верхом и атмосферником Skyactiv-G 2.0 (182 л.с.).

Полноценную премьеру Mitsuoka LA1 проведут 26 ноября, прием заказов откроют на следующий день.

родстер Япония авторынок тюнинг новинки Mitsuoka Mazda Mazda MX-5
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок Что такое премиум сегодня: как возникает ощущение особенного автомобиля Когда-то всё было просто. Хочешь премиальный автомобиль – бери тот, у которого в салоне натуральная кожа, лакированное дерево, а под капотом стоит мотор, способный напомнить окружающим, что... 2113 9 1 16.09.2026
Статьи / Практика Ремень в масле, капризные форсунки и скромные аппетиты: плюсы и минусы дизеля Ford EcoBlue Сложившаяся в стране ситуация с бензином как бы намекает, что легковые дизельные двигатели в свое время слишком рано списали со счетов. Сейчас они снова приобрели актуальность, а значит, при... 4084 0 1 16.09.2026
Статьи / Мнение без фильтров Попробуй докажи: почему плохой бензин заставит вас раскошелиться Есть вещи, которые мы покупаем совершенно спокойно. Молоко – смотрим срок годности. Телефон – характеристики. Диван – садимся и проверяем, не провалимся ли к соседям этажом ниже. А бензин пр... 1330 9 1 14.09.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 50746 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 14107 11 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 10541 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
14 Подъем на холостых: первый тест-драйв Niva Legend 1.8
9 Попробуй докажи: почему плохой бензин заставит вас раскошелиться
9 Что такое премиум сегодня: как возникает ощущение особенного автомобил...
Новые комментарии
Change privacy settings