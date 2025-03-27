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  • Крутой хэтч Mitsuoka M55 на базе Honda Civic снова доступен к заказу: больше версий

Крутой хэтч Mitsuoka M55 на базе Honda Civic снова доступен к заказу: больше версий

27.03.2025 54 0 0

В Японии открыт прием заявок на вторую партию модели Mitsuoka с крутым дизайном. Тираж снова ограничен, да и поставки стартуют только в следующем году. Зато клиентам доступны как чисто бензиновая версия, так и гибрид. Кроме того, предложена широкая палитра цветов кузова.

Небольшая японская компания Mitsuoka славится автомобилями с ностальгическим дизайном, которые сделаны на базе моделей мировых автопроизводителей. В 2024-м гамму пополнил хэтчбек M55 с внешностью в стиле американских масл-каров: донором для пятидверки стал Honda Civic актуального поколения. Прием заявок на хэтч Mitsuoka M55 открыли в ноябре, тот тираж включал всего 100 экземпляров. Причем модель была предложена в единственной комплектации с турбомотором 1.5 (182 л.с.) и вариатором – нельзя было выбрать даже цвет машины. И все же хэтчбек так понравился японцам, что его «расхватали» чуть более чем за неделю: поставки клиентам стартуют нынешней весной. Ну а сегодня Mitsuoka объявила о начале бронирования M55 из новой партии – на этот раз из 250 автомобилей. Вдобавок появилась возможность выбора: теперь модель доступна в трех версиях, плюс предусмотрены опции.

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Полное имя хэтча прошлогодней дебютной серии звучит как Mitsuoka M55 Zero Edition, а машины из нынешней партии – это Mitsuoka M55 1st Edition. Сейчас можно заказать не только чисто бензиновую пятидверку с 1.5T, но и гибрид. Техника, разумеется, такая же, как у исходного Honda Civic для японского рынка. В состав установки e:HEV входят атмосферник 2.0 мощностью 141 л.с. и 184-сильный электромотор. Привод в любом случае исключительно передний.

Что же касается дизайна, то у модели Mitsuoka собственные бамперы, радиаторная решетка и оптика, на багажной двери может быть ребристая накладка (теперь это опция). Длина M55 равна 4735 мм против 4560 мм у рестайлингового Honda Civic для Японии. Ширина увеличена на 5 мм до 1805 мм. Высота и колесная база совпадают – 1415 и 2735 мм соответственно. 

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Палитра цветов кузова Mitsuoka M55 1st Edition включает аж 10 вариантов – в том числе яркие оранжевые оттенки (их два) и красный металлик. Правда, за некоторые цвета придется доплачивать. Внутри пятидверка повторила донора, разве что заменили эмблему плюс у кресел другая обивка.

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«Традиционный» хэтч доступен в комплектации LX, у гибрида два исполнения – LX и EX. В списке стандартного оборудования значатся 18-дюймовые колеса, мультимедиа с 9-дюймовым планшетом, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения. Версия EX – это еще беспроводная зарядка для смартфона и панорамный люк в крыше.

Бензиновый Mitsuoka M55 1st Edition обойдется в 7 568 000 йен (около 4,2 млн рублей по актуальному курсу), гибрид стоит 8 118 000 – 8 427 100 йен (4,5 млн – 4,7 млн рублей). Поставки машин из второй партии стартуют лишь в следующем году.

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