Хэтч Mitsuoka M55 на базе Honda Civic раскупили за неделю: заказы больше не принимают

Прием заказов на хэтчбек Mitsuoka M55 с обликом в стиле американских масл-каров из 1970-х в Японии открыли 22 ноября 2024 года. Формально заявки должны были принимать до середины января 2025-го, но их количество изначально было ограничено. Поэтому компания предупредила, что закроет бронь, как только квота будет исчерпана. Так вот, пятидверки «расхватали» чуть более чем за неделю: бронирование остановлено 1 декабря. Причем модель выпустят тиражом всего 100 экземпляров, а разрешенных заказов – 350. Дело в том, что право на покупку хэтча разыграют в лотерею: счастливчики, которым «позволят» приобрести M55, узнают об этом позже в текущем месяце. Ну а поставки стартуют в мае 2025-го.

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Напомним, фирма Mitsuoka славится машинами с ностальгическим дизайном, которые сделаны на базе моделей крупных автопроизводителей. Хэтчбек с индексом M55 «вырос» из одноименного концепта, дебютировавшего в прошлом году: шоу-кар посвятили 55-летнему юбилею Mitsuoka. А донором для хэтча стал Honda Civic актуального поколения (в Японии Civic-седан не продают).

У Mitsuoka M55 свои бамперы, радиаторная решетка и оптика, на багажной двери есть ребристая накладка. Длина «эмки» равна 4735 мм против 4560 мм у рестайлингового Honda Civic для японского рынка. Ширина увеличена на 5 мм до 1805 мм. Высота и колесная база у машин совпадают – 1415 и 2735 мм соответственно. Новинка Mitsuoka имеет 18-дюймовые колеса. Цвет кузова выбрать не получится – все машины будут окрашены в серебристый металлик.

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Интерьер такой же, как у донорской Хонды, разве что заменили эмблему плюс у кресел другая обивка. Японцам хэтч Mitsuoka M55 предложен в единственной комплектации Zero Edition. В списке оборудования заявлены мультимедийная система с 9-дюймовым планшетом, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Под капотом Mitsuoka M55 установлена бензиновая турбочетверка 1.5 от Civic для Японии, мотор выдает те же 182 л.с. и 240 Нм. При этом хэтчбек Mitsuoka укомплектован шестиступенчатой механикой, тогда как обычный Honda Civic с турбомотором на родине марки после рестайлинга бывает исключительно с вариатором (6МТ там положена «подогретой» RS-версии с перенастроенной подвеской). Хэтч Хонды еще предложен с гибридной установкой e:HEV на основе атмосферника 2.0. Привод у M55 и Civic только передний. Кстати, в Mitsuoka отметили, что впоследствии могут выпустить пятидверку с 1.5T и вариатором, а также гибридную версию.

Цена M55 – 8 085 000 йен, что эквивалентно примерно 5,7 млн рублей по актуальному курсу. Исходный Honda Civic стоит 3 448 500 – 4 307 600 йен (2,4 млн – 3 млн рублей).