Крутой Mitsuoka Buddy на базе предыдущего Toyota RAV4 вернулся в улучшенной комплектации

23.10.2025 205 0 1

Компания Mitsuoka объявила о возобновлении приема заявок на кроссовер Buddy. Правда, это будет лимитированная партия. Да и комплектация лишь одна, зато она включает оборудование, которое ранее было доступно только за доплату.

Паркетник Buddy небольшая японская фирма Mitsuoka представила под конец 2020 года. Эта компания, напомним, славится мелкосерийными моделями с дизайном «под ретро», сделанными на базе машин глобальных брендов. Вот и Mitsuoka Buddy – это Toyota RAV4 уже уходящего, пятого поколения с обликом, вдохновленным американскими внедорожниками из 1980-х. Осенью 2024 года Mitsuoka прекратила прием заказов на паркетник, к тому моменту было собрано примерно 1200 заявок. А летом года нынешнего исходный RAV4 перешел в новое поколение, так что Тойота скоро прекратит выпуск «пятого» SUV. «Шестой» же кроссовер Тойота отдавать сторонней фирме пока не собирается.

Тем временем, как сообщили в Mitsuoka, даже после остановки приема заявок, компания получила «множество запросов» на свой кроссовер. И теперь японцы объявили о том, что им «удалось приобрести 150 экземпляров» прежнего Toyota RAV4, так что они приняли решение о выпуске дополнительной партии эффектного Buddy, и с завтрашнего дня, 24 октября, паркетник вновь станет доступен к заказу. Первые поставки намечены на май следующего года, а все машины «должны быть произведены и отгружены к концу» 2026-го. Причем Mitsuoka Buddy лимитированной серии предложат в единственной комплектации с гибридной установкой (HEV) и полным приводом E-Four.

Техника, разумеется, от донорского кроссовера Тойоты. Mitsuoka Buddy имеет атмосферник 2.5 (178 л.с.), электромотор мощностью 120 л.с. и электромеханический вариатор, на задней оси установлен дополнительный электродвигатель на 54 л.с.

Комплектация Hybrid DX включает оборудование, которое прежде было доступно только за доплату: это боковые хромированные молдинги, панорамный люк в крыше и цифровое салонное зеркало. В арсенале такого Mitsuoka Buddy еще значатся светодиодная оптика, электропривод багажной двери, подогрев и вентиляция передних сидений, климат-контроль, мультимедиа, камеры кругового обзора и множество других водительских ассистентов. Палитра цветов кузова состоит из пяти вариантов, в том числе двух новых (серый и бежевый, окрашенные в эти цвета машины имеют белые стойки и крышу).

Mitsuoka Buddy из лимитированной партии оценили в 7 260 000 йен, что эквивалентно примерно 3,9 млн рублей по текущему курсу.

