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Rolls-Royce готовит новую версию седана Ghost: первый тизер

22.10.2021 83 0 0

Люксовая «четырёхдверка» получит новый вариант в линейке Black Badge. У такой версии будет не только другой декор, но и иная «начинка».

 

Продажи бренда Rolls-Royce на старосветском рынке в «ковидном» 2020 году снизились на 27,4% до 595 экземпляров. Пиковым для марки в последнем десятилетии был предыдущий, 2019-ый, тогда дилерам удалось реализовать 820 машин. В текущем году динамика снова положительная: так, за январь-август (более свежих данных пока нет) клиенты купили 414 машин, что на 19% больше, чем за первые восемь месяцев 2020-го.

На фото: актуальный седан Rolls-Royce Ghost

Компания Rolls-Royce продаёт седан Ghost c 2009 года, второе поколение появилось в 2020-ом. Результат «четырёхдверки» в прошлом году в Европе составил 89 экземпляров, что на 3,3% меньше, чем годом ранее. В нынешнем году у модели заметный прирост – клиенты за январь-август купили 116 единиц, что более чем в 3 раза превышает показатель первых восьми месяцев 2020-го.

Теперь марка анонсировала появление новой версии люксового седана, она будет включена в линейку Black Badge. На сегодняшний день соответствующие исполнения есть у моделей Wraith, Dawn и Cullinan. Презентация очередной новинки пройдёт на следующей неделе, 28 октября. Пока что в компании решили подогреть интерес к будущему автомобилю с помощью тизера.

У такой версии будут элементы декора чёрного цвета как в экстерьере, так и в интерьере. Какие именно детали будут изменены, станет известно в ходе презентации. Предполагается, что вариант Black Badge окажется самым мощным в линейке Ghost (по аналогии с другими моделями бренда).

Отметим, актуальный «обычный» Rolls-Royce Ghost оснащается двигателем V12 с двумя турбокомпрессорами, его объём составляет 6,75 литра, мощность равна 571 л.с., а максимальный крутящий момент – 850 Нм. По предварительным данным, мотор у новой версии Black Badge будет таким же, но его форсируют до 600 л.с., а крутящий момент увеличат до 900 Нм.

Тизер Rolls-Royce Ghost в версии Black Badge

Актуальный «просто» Ghost базируется на платформе Architecture of Luxury, она же лежит в основе Phantom и Cullinan. Не исключено, что у варианта Black Badge будет перенастроенная трансмиссия. Ожидается, что динамика автомобиля изменится в лучшую сторону. Отметим, актуальному обычному седану Rolls-Royce на разгон с места до «сотни» требуется 4,8 секунды (напомним, масса «четырёхдверки» равна 2,5 тонны).

В компании Rolls-Royce рассказали о том, что на машины линейки Black Badge на сегодняшний день приходится порядка 27% от общих продаж моделей бренда (речь идёт о Wraith, Dawn и Cullinan). Кстати, в России все перечисленные автомобили в версии Black Badge представлены. Вероятно, к нам привезут и соответствующее исполнение Ghost.

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