Rolls-Royce создал уникальный Phantom Hummingbird с инкрустацией из ракушек

Седан был создан на заказ в единственном экземпляре в частном офисе британской компании, расположенном в Дубае (ОАЭ).

Rolls-Royce Phantom существует уже более сотни лет: производство этого автомобиля британской марки началось ещё в 1925 году. Сейчас компания, входящая в состав баварского концерна BMW, выпускает восьмое по счёту поколение полноразмерного седана, в основе которого лежит платформа Architecture of Luxury. Нынешняя роскошная четырёхдверка появилась в 2017-м, а обновление эта модель пережила весной 2022 года.

Компания периодически рассказывает об эксклюзивных проектах на базе актуального Rolls-Royce Phantom, ещё одним из этого особенного списка стал седан с прибавкой Hummingbird к названию (слово в переводе с английского означает «колибри»). Эта четырёхдверка была создана на заказ в единственном экземпляре в частном офисе Rolls-Royce, расположенном в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

Rolls-Royce Phantom Hummingbird, в основу которого лёг седан с удлинённой колёсной базой, был создан в честь жены клиента марки. Любопытно то, что его оформление было разработано в птичьей тематике, однако материалы, которые специалисты использовали для изготовления уникальных украшений с изображением колибри, на самом деле имеют морское происхождение.

Так, впервые в истории Rolls-Royce использовал для инкрустации поверхностей в салоне особенного Phantom ракушки морских ушек. Как отметили в компании, перламутровая внутренняя поверхность раковин при взаимодействии со светом приобретает узнаваемый переливающийся сине-зелёный оттенок. Сообщается, что специалисты, занимающиеся проектом, потратили более девяти месяцев на освоение нового материала в работе. На создание окончательной композиции понадобилось 45 часов.

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Ракушки были выбраны для имитации ярких перьев колибри, в окрасе которых зачастую встречается «морской» сине-зелёный оттенок. Изображение этой птицы можно увидеть на деревянных раскладывающихся столиках в салоне Phantom Hummingbird, инкрустация цветов в той же композиции выполнено с использованием перламутровых элементов.

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Ещё в салоне имеется древесная вставка между задними сидениями, на её поверхности тоже имеется инкрустация с использованием нового переливчатого природного материала. С его помощью здесь изображён сложный растительный орнамент, выполненный в схожем стиле. Известно, что каждая птица состоит из 53-х, а цветочный узор – из 84 элементов ракушек.

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Rolls-Royce Phantom Hummingbird имеет двухцветный кузов в оттенках Wildberry и White Sands. Уникальный седан можно узнать по белой линии, которая проходит по кузову, а также по дополнительному белому же изображению в виде цветка и порхающего рядом с ним колибри (рисунок был нанесён вручную). Сиденья отделаны кожей кремового цвета с коричневыми вставками. Информации о стоимости такого уникального автомобиля, конечно же, нет.