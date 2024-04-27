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Rolls-Royce Spectre от Mansory: тихая роскошь в брутальной обёртке

27.04.2024 32 0 0

Германское тюнинг-ателье Mansory представило свою версию первого электромобиля марки Rolls-Royce — купе Spectre: развитый углепластиковый обвес заметно изменил исходный лаконичный облик «британца».

Электромобили — это известная проблема для тюнеров, точнее для тех компаний, которые занимаются не только визуальным тюнингом, но и инжерерным. Такие компании пока не знают, что нужно сделать, чтобы улучшить технические характеристики «электричек». Можно, конечно, попробовать менять одни электромоторы на другие, ставить более ёмкие и/или более энергоэффективные батареи, перепрошивать управляющую электронику и колдовать с подвеской, но пока этим практические никто не занимается, даже такие именитые ателье как Brabus и Mansory.

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Brabus, впрочем, пару лет назад поупражнялся с большим электрическим лифтбеком Mercedes-Benz EQS, а именно улучшил его аэродинамические характеристики и тем самым немного увеличил запас хода на одой зарядке, но на этом всё. Компания Mansory, представляя доработанный Spectre, тоже не заявила никаких изменений в технической начинке электромобиля и работала лишь с кузовом: новый аэродинамический обвес увеличивает прижимную силу, что, видимо, немного улучшает управляемость роскошного электрокупе на высоких скоростях.

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Напомним, что Rolls-Royce Spectre был представлен в октябре 2022 года, его кузов имеет весьма лаконичный дизайн с гладкими и почти лишёнными декора боковинами, но некоторым клиентам не понравилась новомодная двухэтажная оптика «британца». В чёрном цвете, как у экземпляра Mansory, нижние глазницы становятся почти незаметными, восприятие передка меняется, тем более что Mansory убрала из отделки весь хором, зачернила радиаторную решётку и снабдила её новой светодиодной подсветкой оранжевого цвета.

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Передний бампер Rolls-Royce Spectre в исполнении Mansory обзавёлся рельефными накладками из кованого карбона, задний бампер дополнен диффузором, пороги расширены, на боковинах появилась имитация воздуховодов в районе передних крыльев и задних стоек кузова. Тонкие контрастные оранжевые линии и шильдики Mansory такого же цвета рифмуются с подсветкой радиаторной решётки — разумеется, по желанию заказчика цветовое сочетание может быть иным. Дополняют образ кованые 23- либо 24-дюймовые колёса FD.15 от Mansory с массивными полированными ступицами чёрного цвета.

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Салон заново обшит кожей оранжевого цвета и украшен большим количеством авторских вставок из углепластика — они есть даже на педалях. На пол уложены новые пухлые коврики из кожи и меха. Огромное количество светодиодов для подсветки салона Rolls-Royce Spectre получил ещё с завода.

Силовая установка Rolls-Royce Spectre состоит из двух электромоторов (по одному на ось), их максимальная совокупная отдача — 585 л.с. и 900 Нм. До 100 км/ч электрокупе массой почти три тонны разгоняется за 4,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Полного заряда батареи ёмкостью 102 кВт·ч хватает максимум на 520 км пробега по циклу WLTP.

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Сколько стоит Rolls-Royce Spectre от Mansory, в пресс-релизе не сказано, но ясно, что цена во многом зависит от индивидуальных пожелании клиента на стадиях заказа машины у Rolls-Royce и у тюнера — полагаем, что цена в итоге сильно превышает полмиллиона евро.

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