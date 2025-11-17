Роскошный минивэн Geely Galaxy V900 показался на первых официальных кадрах

Новый вэн Geely справит мировую премьеру в конце текущей недели. Модель не разработана с нуля – это гибридная версия уже продающегося LEVC L380, который доступен в виде полноценного электрокара.

Компания Geely анонсировала минивэн под названием Galaxy V900. Модель объявлена совершенно новой, вдобавок ее окрестили первенцем серии V. Характеристики сам производитель пока не раскрыл. Впрочем, еще в сентябре в базу Минпрома КНР внесли сертификат MPV. Так вот за «совершенно новый» вэн китайцы выдают гибридную версию LEVC L380. Последняя модель стартовала в Китае в 2024 году, она доступна исключительно с электрической установкой.

Электрический минивэн Geely Galaxy LEVC L380. В линейку Galaxy модель перевели в этом году 1 / 5 Электрический минивэн Geely Galaxy LEVC L380. В линейку Galaxy модель перевели в этом году 2 / 5 Электрический минивэн Geely Galaxy LEVC L380. В линейку Galaxy модель перевели в этом году 3 / 5 Электрический минивэн Geely Galaxy LEVC L380. В линейку Galaxy модель перевели в этом году 4 / 5 Электрический минивэн Geely Galaxy LEVC L380. В линейку Galaxy модель перевели в этом году 5 / 5

Напомним, LEVC – это «дочка» холдинга Geely Auto, которая выросла из британской London Taxi Company. В Поднебесной бренд LEVC никто не знает, поэтому электровэн там спросом не пользовался, так что в этом году его перевели в семейство Geely Galaxy. Но и это модели не помогло: согласно статистике BestSellingCarsBlog, с января по октябрь 2025-го минивэн Geely Galaxy LEVC L380 разошелся тиражом всего 753 экземпляра. В общем, решение вывести на рынок MPV с новой начинкой и другим именем выглядит вполне логичным.

Гибридный минивэн Geely Galaxy V900

Внешне от электроверсии гибридный Geely Galaxy V900 отличается оформлением передней части. Бензоэлектрический вариант имеет крупную радиаторную решетку с хромированными «зубастыми» плашками, плюс такому минивэну достался другой бампер. А еще для гибрида предусмотрен продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом. При этом на эмблему Geely гибрид так и не перешел.

Гибридный минивэн Geely Galaxy V900 1 / 5 Гибридный минивэн Geely Galaxy V900 2 / 5 Гибридный минивэн Geely Galaxy V900 3 / 5 Гибридный минивэн Geely Galaxy V900 4 / 5 Гибридный минивэн Geely Galaxy V900 5 / 5

Длина Geely Galaxy V900 равна 5360 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1940 мм, колесная база – 3200 мм. Для сравнения, длина актуального электрического Geely Galaxy LEVC L380 составляет 5316 мм, расстояние между осями – 3185 мм.

Гибридный минивэн Geely Galaxy V900

Интерьер гибрида полностью еще не рассекречен. На имеющихся кадрах видно, что минивэн сохранил отдельный крупный планшет мультимедийной системы. В сертификате также указано, что, как и электроверсия, Galaxy V900 будет доступен с шестиместным салоном, а за доплату предложат восьмиместное исполнение.

Гибридный минивэн Geely Galaxy V900

Силовая установка Geely Galaxy V900 включает бензиновый турбомотор 1.5 (163 л.с.), который, по предварительным данным, работает в основном в режиме генератора. Информации об электромоторе пока нет. Местные профильные СМИ пишут, что гибрид будет доступен с батареей емкостью 43,3 или 50 кВт*ч, запас хода в электрорежиме составит от 165 до 202 км.

Гибридный минивэн Geely Galaxy V900 на фото Минпрома КНР 1 / 2 Гибридный минивэн Geely Galaxy V900 на фото Минпрома КНР 2 / 2

Премьеру гибридного минивэна Geely Galaxy V900 проведут 21 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Электровэн сегодня представлен в Китае с передним (272 л.с.) или двухмоторным полным приводом (544 л.с.), Geely Galaxy LEVC L380 положена батарея емкостью 100, 116 или 140 кВт*ч, запас хода варьируется от 570 до 825 км по китайскому циклу CLTC. Электрический минивэн стоит 299 900 – 599 900 юаней (около 3,4 млн – 6,9 млн рублей по текущему курсу), гибрид же наверняка окажется дешевле.