Роскошный минивэн Geely Galaxy V900 показался на первых официальных кадрах

17.11.2025 101 0 0

Новый вэн Geely справит мировую премьеру в конце текущей недели. Модель не разработана с нуля – это гибридная версия уже продающегося LEVC L380, который доступен в виде полноценного электрокара.

Компания Geely анонсировала минивэн под названием Galaxy V900. Модель объявлена совершенно новой, вдобавок ее окрестили первенцем серии V. Характеристики сам производитель пока не раскрыл. Впрочем, еще в сентябре в базу Минпрома КНР внесли сертификат MPV. Так вот за «совершенно новый» вэн китайцы выдают гибридную версию LEVC L380. Последняя модель стартовала в Китае в 2024 году, она доступна исключительно с электрической установкой.

Электрический минивэн Geely Galaxy LEVC L380. В линейку Galaxy модель перевели в этом году
Электрический минивэн Geely Galaxy LEVC L380. В линейку Galaxy модель перевели в этом году
Электрический минивэн Geely Galaxy LEVC L380. В линейку Galaxy модель перевели в этом году
Электрический минивэн Geely Galaxy LEVC L380. В линейку Galaxy модель перевели в этом году
Электрический минивэн Geely Galaxy LEVC L380. В линейку Galaxy модель перевели в этом году
Напомним, LEVC – это «дочка» холдинга Geely Auto, которая выросла из британской London Taxi Company. В Поднебесной бренд LEVC никто не знает, поэтому электровэн там спросом не пользовался, так что в этом году его перевели в семейство Geely Galaxy. Но и это модели не помогло: согласно статистике BestSellingCarsBlog, с января по октябрь 2025-го минивэн Geely Galaxy LEVC L380 разошелся тиражом всего 753 экземпляра. В общем, решение вывести на рынок MPV с новой начинкой и другим именем выглядит вполне логичным.

Гибридный минивэн Geely Galaxy V900

Внешне от электроверсии гибридный Geely Galaxy V900 отличается оформлением передней части. Бензоэлектрический вариант имеет крупную радиаторную решетку с хромированными «зубастыми» плашками, плюс такому минивэну достался другой бампер. А еще для гибрида предусмотрен продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом. При этом на эмблему Geely гибрид так и не перешел.

Гибридный минивэн Geely Galaxy V900
Гибридный минивэн Geely Galaxy V900
Гибридный минивэн Geely Galaxy V900
Гибридный минивэн Geely Galaxy V900
Гибридный минивэн Geely Galaxy V900
Длина Geely Galaxy V900 равна 5360 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1940 мм, колесная база – 3200 мм. Для сравнения, длина актуального электрического Geely Galaxy LEVC L380 составляет 5316 мм, расстояние между осями – 3185 мм.

Гибридный минивэн Geely Galaxy V900

Интерьер гибрида полностью еще не рассекречен. На имеющихся кадрах видно, что минивэн сохранил отдельный крупный планшет мультимедийной системы. В сертификате также указано, что, как и электроверсия, Galaxy V900 будет доступен с шестиместным салоном, а за доплату предложат восьмиместное исполнение.

Гибридный минивэн Geely Galaxy V900

Силовая установка Geely Galaxy V900 включает бензиновый турбомотор 1.5 (163 л.с.), который, по предварительным данным, работает в основном в режиме генератора. Информации об электромоторе пока нет. Местные профильные СМИ пишут, что гибрид будет доступен с батареей емкостью 43,3 или 50 кВт*ч, запас хода в электрорежиме составит от 165 до 202 км.

Гибридный минивэн Geely Galaxy V900 на фото Минпрома КНР
Гибридный минивэн Geely Galaxy V900 на фото Минпрома КНР
Премьеру гибридного минивэна Geely Galaxy V900 проведут 21 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Электровэн сегодня представлен в Китае с передним (272 л.с.) или двухмоторным полным приводом (544 л.с.), Geely Galaxy LEVC L380 положена батарея емкостью 100, 116 или 140 кВт*ч, запас хода варьируется от 570 до 825 км по китайскому циклу CLTC. Электрический минивэн стоит 299 900 – 599 900 юаней (около 3,4 млн – 6,9 млн рублей по текущему курсу), гибрид же наверняка окажется дешевле.

минивэн Китай авторынок новинки гибридные авто LEVC LEVC L380 Geely Geely Galaxy V900

 

Новые комментарии
