Роскошный минивэн Hongqi HQ9 снова доступен в России: комплектации и цены

Как и прежде, вэн Hongqi предложен в России с бензиновым двухлитровым турбомотором и автоматом. На выбор доступны две богатые комплектации.

Минивэн Hongqi HQ9 (Хончи, премиум-бренд принадлежит концерну FAW) уже был представлен на нашем рынке – продажи стартовали в 2023 году. Но тогда в страну ввезли небольшую партию машин. Теперь же местный офис марки решился на полномасштабный запуск модели. О получении ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) было объявлено в феврале, а сегодня появился прайс-лист, вэн стал доступен к заказу.

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Напомним, в Китае HQ9 присутствует с 2022 года. Длина минивэна составляет 5222 мм, ширина – 2005 мм, высота – 1935 мм, колесная база – 3200 мм. У Hongqi HQ9 семиместный салон, сиденья расположены по схеме 2+2+3.

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Как и раньше, у нас минивэн представлен с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 245 л.с. (380 Нм), который имеет «мягкогибридный» довесок. Двигатель сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод только передний. Заявлено, что первую «сотню» автомобиль наберет за 9,5 секунды. Максимальная скорость – 200 км/ч.

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В России Hongqi HQ9 предложен в двух богатых комплектациях Deluxe и Executive. В список стандартного оборудования входят: светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, сдвижные двери с электроприводом, обивка из натуральной кожи, виртуальная приборка и мультимедийная система, беспроводная зарядка, подогрев и вентиляция сидений первого и второго рядов (кресла второго ряда – еще и с массажером), трехзонный климат-контроль, системы ионизации и ароматизации воздуха в салоне.

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Кроме того, в арсенале обеих версий значатся проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топовый минивэн Hongqi HQ9 – это еще обогрев руля, «акустическое многослойное стекло сдвижных дверей» и система активного шумоподавления.

Цены указаны с учетом программ «Прямая скидка» и Trade-in (общая скидка для Deluxe – 800 000 рублей, для Executive – 500 000 рублей): 7 690 000 и 8 490 000 рублей соответственно. Между тем Kolesa.ru недавно испытал минивэн Hongqi HQ9, все подробности – в нашем материале.