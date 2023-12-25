Роскошный седан Hongqi H9 готовится к рестайлингу: фото без камуфляжа

В России официальные продажи крупного заднеприводного седана Hongqi H9 стартовали лишь в этом году (премиум-бренд Hongqi принадлежит концерну FAW). А вот в родном Китае модель присутствует с 2020-го, и скоро там предложат рестайлинговую четырехдверку. Замаскированные тестовые прототипы уже не раз попадались шпионам (фото такого H9 опубликовало, например, издание Autohome), теперь же появился снимок модернизированного седана без лоскутка камуфляжа: в частности, этот кадр выложил на сайте dongchedi.com пользователь с ником 825081.

Обновленный Hongqi H9

Hongqi H9 переделают переднюю часть. Так, четырехдверка сохранит двухэтажную оптику, однако у расположенных сверху ходовых огней окажется другая диодная начинка, а блоки основных фар станут больше. Кроме того, подретушируют радиаторную решетку и бампер. Корму же, судя по фото, реформы практически не затронут.



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Интерьер будет новым: внутри заменят переднюю панель и карты дверей, еще модернизируют центральный тоннель. Hongqi H9 также достанутся иные виртуальная приборка и планшет мультимедийной системы, причем последний экран будет возвышаться над панелью (у актуального седана дисплей встроен в нее). Шайбы, отвечающие за управление «климатом», уберут, вместо них появится ряд кнопок (не исключено, что они сенсорные).



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Некоторые китайские СМИ полагают, что после рестайлинга Hongqi H9 обзаведется полноприводной версией, вдобавок модели могут отрядить автоматическую коробку от ZF. Про моторы обновленной «девятки» китайцы пока не пишут. Актуальный седан доступен на родине с бензиновыми турбочетверкой 2.0 мощностью 252 л.с. (дополнена 48-вольтовым стартер-генератором) и турбомотором V6 3.0 (283 л.с.), оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.



Премьеру рестайлингового Hongqi H9 проведут в следующем году.