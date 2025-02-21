Российские автомобилисты помогли волонтерам «ЛизаАлерт» проехать более миллиона километров

Более 10 млн топливных бонусов программы лояльности сети АЗС «Газпромнефть» в прошлом году автовладельцы перевели поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт». За год число участников благотворительного проекта «Заправь на поиск» выросло на 42%. Автомобилисты получают бонусы при каждой заправке на АЗС «Газпромнефть» и благодаря функционалу в мобильном приложении могут переводить их для помощи волонтерам «ЛизаАлерт». Отряд использует бонусы для заправки автомобилей, спецтехники и генераторов, обеспечивающих работу поискового оборудования в удаленных районах.

Мы считаем, что бизнес может помогать в решении важных социальных задач, поэтому объединяем усилия компании и наших клиентов, чтобы поддерживать тех, кто в этом нуждается. Четыре года назад мы запустили благотворительный проект «Заправь на поиск», и с тех пор тысячи автомобилистов по всей стране стали его участниками. Благодаря их помощи волонтеры за время проекта заправили транспорт более чем на 700 тысяч литров топлива, что сделало поиски пропавших людей быстрее и эффективнее. Мы благодарны каждому, кто присоединился к программе, и рады, что с каждым годом таких людей становится всё больше. Дмитрий Шепельский директор по региональным продажам «Газпром нефти»

В целом за год волонтерам помогли более 30 тысяч автомобилистов. Бонусы позволили заправить транспорт на 150 тысяч литров топлива и преодолеть 1,2 миллиона километров в поисках пропавших людей.

Поддержка автомобилистов помогает нашему отряду получить один из ключевых ресурсов, необходимых для эффективных поисков. С каждым годом количество заявок на поиск, поступающих в отряд, увеличивается, отряд постоянно растет, как и топливные расходы. В рамках проекта «Заправь на поиск» клиенты сети АЗС «Газпромнефть» вносят огромный вклад — их участие позволяет привлекать ещё больше добровольцев для спасения людей. Благодаря этой помощи волонтеры «ЛизаАлерт» уже нашли и вернули домой более 140 тысяч взрослых и детей. Мы искренне благодарны нашим водителям за действенное участие в большом общем деле. Григорий Сергеев руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда

Сеть автозаправочных станций выступает партнером отряда уже в 44 регионах страны. В рамках заключенного соглашения на АЗС «Газпромнефть» волонтеры отряда «ЛизаАлерт» могут разворачивать штабы крупных поисковых мероприятий, а с прошлого года такие координационные пункты размещают и на АЗС под брендом «ОПТИ».