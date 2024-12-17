Российские экипажи достойно выступили на Rainforest Challenge

Десять декабрьских дней экипажи из многих стран мира в непроходимой грязи густых джунглей под тропическими дождями соревновались за победу в финале мировой серии Rainforest Challenge. Россию представляли пять экипажей, выступивших в категории R2 modified production и на автомобиле с дизельным двигателем.

Победителем мировой серии Rainforest Challenge стал легендарный «дедушка Алю» из Малайзии, опытный, осторожный, в то же время быстрый. Серебряные призеры – вьетнамцы, в тройку лидеров вошел ещё один малайзийский экипаж. Российским командам, выступавшим при поддержке SINTEC Lubricants, удалось составить серьёзную конкуренцию именитым спортсменам со всего мира. Алексей Филяр и Александр Мамин заняли третье место среди экипажей, выступающих на автомобилях с дизельными двигателями.

В категории R2 modified production Алексей Филяр и Александр Мамин финишировали четвёртыми. Нургали Алакаев и Рамазан Лиев – на шестом, Александр Коляго и Павел Кацура на седьмом, а Михаил Мацко и Александр Бойцевский – на восьмом месте.

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Rainforest Challenge – это легендарная гонка, ради которой вот уже двадцать семь лет сотни людей покидают свои дома, чтобы в условиях первобытного мира найти пределы возможностей у себя и своих железных коней. Каждый соревновательный день – это невероятные трудные секции с глубокими ямами, наполненными водой, крутыми подъемами, где глина под колесами превращается в масло, а лучший помощник экипажа – лебедка. На трассе важны как мастерство пилота, так и мощность двигателя, скорость сматывания лебедки и прочность внедорожника. После каждого тура начинается ремонт, нередко затягивается за полночь, чтобы подготовить автомобиль к следующему испытанию.

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Также Rainforest Challenge – это еще и отличная испытательная площадка для изучения новейших технологий. Экстремальные нагрузки на двигатель позволяют в кратчайшие сроки узнать все «плюсы» и «минусы» последних разработок. В таких условиях генеральный партнёр российских спортсменов компания SINTEC Lubricants исследовала одну из последних своих новинок – синтетические масла Sintec Platinum 7000 с технологией Sintec Molyguard, с комплексом противоизносных компонентов с органическим молибденом.

Партнёрский материал