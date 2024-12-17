Автоспорт ×

Российские экипажи достойно выступили на Rainforest Challenge

17.12.2024 56 0 0

Десять декабрьских дней экипажи из многих стран мира в непроходимой грязи густых джунглей под тропическими дождями соревновались за победу в финале мировой серии Rainforest Challenge. Россию представляли пять экипажей, выступивших в категории R2 modified production и на автомобиле с дизельным двигателем.

Победителем мировой серии Rainforest Challenge стал легендарный «дедушка Алю» из Малайзии, опытный, осторожный, в то же время быстрый. Серебряные призеры – вьетнамцы, в тройку лидеров вошел ещё один малайзийский экипаж. Российским командам, выступавшим при поддержке SINTEC Lubricants, удалось составить серьёзную конкуренцию именитым спортсменам со всего мира. Алексей Филяр и Александр Мамин заняли третье место среди экипажей, выступающих на автомобилях с дизельными двигателями.

В категории R2 modified production Алексей Филяр и Александр Мамин финишировали четвёртыми. Нургали Алакаев и Рамазан Лиев – на шестом, Александр Коляго и Павел Кацура на седьмом, а Михаил Мацко и Александр Бойцевский – на восьмом месте.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Rainforest Challenge – это легендарная гонка, ради которой вот уже двадцать семь лет сотни людей покидают свои дома, чтобы в условиях первобытного мира найти пределы возможностей у себя и своих железных коней. Каждый соревновательный день – это невероятные трудные секции с глубокими ямами, наполненными водой, крутыми подъемами, где глина под колесами превращается в масло, а лучший помощник экипажа – лебедка. На трассе важны как мастерство пилота, так и мощность двигателя, скорость сматывания лебедки и прочность внедорожника. После каждого тура начинается ремонт, нередко затягивается за полночь, чтобы подготовить автомобиль к следующему испытанию.

1 / 2
2 / 2

Также Rainforest Challenge – это еще и отличная испытательная площадка для изучения новейших технологий. Экстремальные нагрузки на двигатель позволяют в кратчайшие сроки узнать все «плюсы» и «минусы» последних разработок. В таких условиях генеральный партнёр российских спортсменов компания SINTEC Lubricants исследовала одну из последних своих новинок – синтетические масла Sintec Platinum 7000 с технологией Sintec Molyguard, с комплексом противоизносных компонентов с органическим молибденом.

Партнёрский материал

ралли автоспорт
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Семь мест, две комплектации и долгожданный автомат: обзор Chery Tiggo 9 Китайская компания Chery устроила публичную премьеру нового флагмана своего модельного ряда – кроссовер Tiggo 9 уже поступил в продажу на российском рынке. В день премьеры делимся первыми жи... 5 0 0 18.12.2024
Статьи / Авто и общество Как продать машину, полученную в наследство: оформление, регистрация и налоги Узнайте, как правильно продать автомобиль, полученный в наследство. Пошаговое руководство по оформлению и регистрации, налоговые обязательства, а также важные советы для успешной продажи авт... 3975 0 0 16.12.2024
Статьи / Коммерческий транспорт Yuchai, Weichai, Fast Gear и немного ЯМЗ: обзор выставки коммерческого транспорта Comtrans 2024 Ежегодная выставка коммерческого транспорта Comtrans до сих пор сохраняет статус международной. Что ж, это справедливо, потому что Россия, Беларусь и Китай – страны совершенно разные. Но и о... 1042 3 3 13.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66503 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53180 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21760 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
11 Хэтчбек Прототип российского электромобиля Атом показался в ходе испытаний
5 США Отмотать назад: на американские модели Stellantis могут вернуться моторы V8 HEMI
3 Кроссовер Старый знакомый и новый флагман: обзор Bestune B70 и T90
Новые комментарии
Change privacy settings