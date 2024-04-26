Российский флагман Chery Tiggo 9 не повторит брата Jaecoo J8

Продажи гибридного кроссовера китайской марки начнутся в РФ в третьем квартале текущего года. Цены станут известны позже.

В начале этой весны Chery отметила своё 18-летнее присутствие в РФ и в рамках праздничного мероприятия анонсировала несколько премьер на 2024 год. Одной из них станет новый флагманский кроссовер Tiggo 9 PHEV. Мировой дебют этой модели прошёл в рамках автосалона в Пекине. В российском представительстве рассказали, что такой автомобиль появится на местном рынке в третьем квартале 2024-го.

Показанный в Пекине флагман Chery Tiggo 9 визуально отличается от своего ближайшего родственника – Jaecoo J8, продажи которого на прошлой неделе стартовали на российском рынке. У автомобилей схожий силуэт, боковины, аналогичным образом оформлены выштамповки на капоте, традиционные наружные зеркала и выдвижные дверные ручки. Аналогичным образом оформлены задние фонари, только под соединяющей их полосой расположено название бренда Чери.



На фото: Chery Tiggo 9 PHEV

Головная оптика имеет чуть изменённую форму и иной рисунок, в частности, тонкая полоска ходовых огней выполнена не сплошной линией, а тремя идущими в ряд штрихами. Гибридный флагман получил новую решётку радиатора с рисунком в виде маленьких стрелок, которые устремились к логотипу бренда, расположенному выше центра элемента.



В нижней части переднего бампера расположен разделённый надвое воздухозаборник с противотуманками, по бокам есть ещё пара необычно оформленных воздуховодов. Chery Tiggo 9 PHEV имеет обвес по периметру кузова, созданный из некрашеного пластика, чёрные рейлинги на крыше и хромированную окантовку линии бокового остекления. На корме есть шильдик с указанием на модификацию.



В салоне Tiggo 9 PHEV можно увидеть трёхспицевое рулевое колесо с усечённым ободом, кроме того, в отличие от Jaecoo J8 на передней панели флагмана Chery находится два отдельных дисплея – горизонтально вытянутая виртуальная приборка и парящий планшет информационно-развлекательной системы. Иначе у нового SUV оформлены и центральные дефлекторы вентиляции.



На фото: салон Chery Tiggo 9 PHEV

Известно, что новый Chery Tiggo 9 оснащается подключаемой гибридной установкой, в основе которой лежит бензиновый 2,0-литровый турбомотор, его отдача составляет 238 л. с., а максимальный крутящий момент – 385 Нм. Он работает в тандеме с 224-сильным электродвигателем 3DHT, а в пару предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Совокупный запас хода у флагмана равен 1400 км, а расход топлива – 5,2 литра на 100 км (по циклу WLTC).



Российские цены Chery Tiggo 9 PHEV станут известны ближе к старту продаж. Отметим, рекомендованная розничная стоимость флагманского кроссовера Jaecoo J8 стартует с отметки 4 399 000 рублей, а за топовый вариант просят 5 099 000 рублей, согласно прайс-листу.

