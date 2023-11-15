Российский суперкар Rossa: гены Marussia, руководитель Русинов и атмосферный V10

В Москве состоялась премьера суперкара Rossa, разработку которого курирует известный российский гонщик Роман Русинов. Rossa — это в первую очередь гоночный автомобиль классов GT2/GT3, но будут и дорожные версии.

Слухи об этом проекте и его неофициальные фотографии появились в российской прессе минувшим летом, но информации было так мало, что мы решили подождать официальной премьеры, и вот сегодня она наконец состоялась при поддержке интернет-ресурса auto.ru, ныне принадлежащей компании Яндекс. Презентацию суперкара Rossa провёл лично руководитель проекта Роман Русинов, а помогал ему провести мероприятие известный российский автомобильный журналист Сергей Знаемский.

Сергей Знаемский ещё летом протестировал представленный сегодня концепт/прототип суперкара Rossa, его материал на auto.ru — это пока фактически единственный ёмкий и компетентный источник информации о проекте, на презентации Роман и Сергей, по сути, просто повторили часть изложенной в этом материале информации.



Имя Rossa расшифровывается как «Российские спортивные автомобили», получивший его суперкар изначально разрабатывался как разовый проект для частного клиента, в его основу легло сильно модифицированное шасси печально известного российского суперкара Marussia, первый этап разработки Rossa курировал Игорь Ермилин (в прошлом главный конструктор Marussia), за дизайн отвечал Дмитрий Крылов, а Роман Русинов сейчас пытается сделать из разового проекта мелкосерийный, для чего в конструкцию автомобиля придётся внести огромное количество изменений.



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Rossa — это среднемоторный заднеприводный суперкар, построенный вокруг углепластикового монокока, наружные панели также изготовлены из углепластика. В общих контурах Rossa легко угадывается Marussia, но Rossa шире и длинее «Маруси», аэродинамическое оперение переделано с прицелом на гоночный регламент автомобилей классов GT2/GT3. Роман Русинов хочет, чтобы Rossa участвовала в реальных российских и международных соревнованиях, в том числе в гонках на выносливость.



В отличие от руководителей проекта Marussia Роман Русинов очень трезво оценивает перспективы Rossa и не обещает быстрых результатов: он ожидает, что несколько клиентских гоночных экземпляров Rossa будут изготовлены в 2025 году, версия суперкара для дорог общего пользования появится не раньше 2026 года. Ориентировочная цена гоночной версии — от 500 000 евро.



В конструкции Rossa широко используются готовые узлы и агрегаты: на прототипе, например, стоят тормоза AP Racing и 680-сильный 5,2-литровый атмосферный двигатель V10, происхождение которого Сергея Знаемского просили не называть, но ясно, что это заслуженный и закалённый в гонках мотор Lamborghini, что ставится на модель Huracan. Расчётная максимальная скорость — 380 км/ч, разгон до 100 км/ч должен занимать не более 3,2 с.



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Реальная боевая Rossa будет сильно отличаться по части техники от представленного сегодня прототипа: например, вместо «робота» с одним сцеплением она получит скорострельную секвентальную коробку передач, снаряженная масса уменьшится с 1100 до 900 кг, кузов будет ещё немного шире и выше, интерьер будет полностью новым, двигатель Lamborghini уступит место гоночному V10 фирмы Judd мощностью 800 л.с.



Разработкой мелкосерийной версии Rossa занимается новая команда российских инженеров, за дизайн теперь отвечают Иван Борисов и Владимир Плеханов. Роман Русинов на презентации много раз подчёркивал, что ему и его команде предстоит проделать большую работу и время и деньги нужно тратить в первую очередь на неё, а не на рекламу и пиар.



Сергей Знаемский приводит в своём материале такие слова Романа Русинова: «Я никогда не хотел разрабатывать собственный автомобиль. Я не хочу быть главным конструктором, у меня нет технического образования, я просто хочу гоночки. Но так случилось, что надо было сделать собственную машину».

Роман не скрывает, что хочет приехать на своей машине Ле-Ман, это его мечта и хочется пожелать, чтобы она осуществилась. В октябре Роману исполнилось 42, для успешного выступления в гонках на выносливость у него ещё есть несколько лет в запасе, в таких гонках большой опыт и холодный ум ценнее скорости реакции и горячности молодых гонщиков. В общем, Rossa для Романа Русинова это в значительной степени личный проект, но хочется надеяться, что ему удастся добиться и коммерческих успехов.

