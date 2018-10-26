Российское аэротакси Bartini уже летает, но оно пока маленькое…

Российское аэротакси Bartini уже летает, но оно пока маленькое…

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Центр прототипирования высокой сложности «Кинетика» при столичном НИТУ «МИСиС» изготовил действующий образец аэротакси, разработанного компанией «Бартини», резидентом технопарка «Сколково». На рынок инновационный летательный аппарат, обещающий избавить города от пробок, выйдет в 2020 году.

Разработкой летательных аппаратов, которые в перспективе заменят автомобили, сегодня занимаются многие крупные компании (в частности, Toyota, Airbus, Uber) и сотни мелких стартапов, разбросанных по всему миру, хотя, например, Илон Маск, глава Tesla и ряда других инновационных предприятий, считает аэромобили утопией и предпочитает вкладывать деньги не в «небо», а в «землю» – роет в Лос-Анджелесе антипробочное автомобильное метро… И всё же концепция небесного транспорта в умах разработчиков пока доминирует, в том числе в России. Год назад концерн «Калашников» продемонстрировал действующий образец летающего мотоцикла, дальневосточное КБ 4232 ведёт разработку летающего гиперкара Фурия, а в столичном технопарке «Сколково» гнездятся сразу несколько компаний, уверенных в неизбежном счастливом будущем с аэромобилями. Одна из них – «Бартини».

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Компания «Бартини» была основана в 2015 году несколькими российскими предпринимателями и бросила якорь в «Сколково» в надежде на господдержку, без которой в нашей стране ничего не летает. Назван стартап в честь известного итальянского авиаконструктора Роберта Людвиговича Бартини, убежденного коммуниста, бежавшего в 20-х годах прошлого века в СССР от фашистов. В советской России итальянец создал десятки перспективных летательных аппаратов и пережил репрессии: его обвиняли в шпионаже в пользу Муссолини, но не сгноили в лагерях, а дали работать и после смерти Сталина реабилитировали.

Проект аэротакси Bartini в виртуальном виде показали в прошлом году на Международном авиакосмическом салоне, а на этой неделе пресс-служба Национального исследовательского теологического университета «МИСиС», при котором с прошлого года функционирует уникальный Центр прототипирования высокой сложности «Кинетика», сообщила что по заказу разработчиков летающей машины изготовлен её действующий прототип в масштабе 1:2, который уже благополучно совершил несколько тестовых полётов.

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Bartini совмещает в себе преимущества квадрокоптера, «летающего крыла» и конвертоплана. Аппарат снабжен четырьмя сдвоенными роторами, приводимыми в движение электромоторами. Взлетает и садится он вертикально, как квадрокоптер, но, набрав высоту, роторы разворачиваются перпендикулярно корпусу, и Bartini летит как самолёт, с довольно приличной скоростью (200 км/ч у прототипа). Уже в ближайшее время «Кинетика» займется постройкой полноразмерного предсерийного образца, а как коммерческий продукт Bartini планирует выйти на рынок в 2020 году. Стоимость одного летательного аппарата составит около 7 млн рублей.

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Предполагается, что серийное аэротакси сможет взять на борт до 4 человек и будет снабжено блокчейн-технологией, то есть умная машина будет сама находить и подбирать пассажиров, рассчитывать маршруты полётов и заботиться о своевременной подзарядке и техническом обслуживании. Соответственно после массового наплыва таких аэрокаров в российские города обычные машины и общественный транспорт станут не нужны и отправятся на свалку истории, а о пробках все сразу забудут, как о страшном сне.

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Красиво? Ещё как! Да, концепция у Bartini не оригинальная, но, пожалуй, самая передовая из существующих (похожий проект разрабатывает, например, американский стартап DeLorean Aerospace). Скептики, конечно, в очередной раз охнут от всего этого «аэробезумия», охватившего мир, но ведь, надо признать, что коммунизм был ещё большей утопией, а между тем такие светлые умы как Бартини в него верили и его строили.

Теги: Авто и технологии , Новинки , Bartini , автомобили-самолёты , аэромобиль , аэротакси , инновации , летающий автомобиль , Сколково , стартап
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