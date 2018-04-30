30 Апр Россияне за три месяца купили машин на 500 миллиардов рублей

За первые три месяца текущего года на российском рынке было продано новых «легковушек» 498 миллиардов рублей, что превышает результат прошлого года на 24%, информирует аналитическое агентство «Автостат».

На модели иностранных марок было затрачено 90% средств от общего объема – 450 миллиардов рублей в денежном эквиваленте. То есть, на отечественные автомобили пришлось 10% продаж, или 48 миллиардов рублей.

Наибольшее количество денег было потрачено на автомобили марки Kia. В период с января по март 2018 года россияне купили машин Киа на 62,5 миллиарда рублей, а это на 58% больше чем в 2017 году.

Место Марка Сумма (миллиардов рублей) Разница с 2017-м годом 1 Kia 62,5 +58% 2 Toyota 48,5 +9% 3 Lada 45 +37,5% 4 Hyundai 43 +35% 5 Mercedes-Benz 36 +7%

На втором месте по-прежнему располагается Toyota – 48,5 миллиарда рублей и 9% роста. Замыкает тройку отечественная Lada с ростом на 37,5% — до 45 миллиарда рублей. Четвертая строчка за Hyundai – 43 миллиарда рублей (+35%), пятая – за Mercedes-Benz с 36 миллиардами рублей (+7%).

Отметим, доля первой пятерки в общем объеме составляет почти половину – 47%. Кстати, в марте российский рынок подрос на 14% и самой популярной моделью стала Kia Rio.