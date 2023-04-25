МОСКВА, Россия, 25 апреля 2023 – Гран При Российской Дрифт Серии (RDS GP) открывает новый сезон. Традиционно первый этап главного чемпионата страны по дрифту пройдёт в Москве на трассе Moscow Raceway близ Волоколамска, где 29-30 апреля соберутся лучшие пилоты России и тысячи их поклонников.

Вместе с болельщиками на трибунах автодрома за событиями в прямом эфире будут наблюдать десятки тысяч фанатов дрифта по всему миру. Для тех, кто не сможет лично присутствовать на Moscow Raceway, прямая трансляция всех сессий уик-энда – от квалификации и ТОП 32 в субботу до ТОП 16 и финальных заездов в воскресенье – пройдёт на платформе RDS TV.



Перемены у чемпионов



В статусе действующего чемпиона новый сезон RDS GP начнёт Аркадий Цареградцев, который сохранил верность своему Nissan FireLady Z. В межсезонье машина была серьёзно доработана, и теперь лидеру команды «FailCrew x ДаркСайд» предстоит доказать, что автомобиль соответствует его чемпионскому уровню. Напарниками Цареградцева станут два дебютанта Гран При Российской Дрифт Серии: Илья Попов на Nissan 370Z и Владислав Попов на Nissan 350Z. В итоге команда «FailCrew x ДаркСайд» будет представлена тремя пилотами из Сочи на трёх автомобилях Nissan.



Три одинаковых купе Nissan Silvia S15 выставит на старт коллектив TAKAYAMA FORWARD AUTO, действующий чемпион RDS GP в командном зачёте. Напарниками трехкратного чемпиона Российской Дрифт Серии Георгия Чивчяна станут победитель этапов RDS GP Роман Тиводар и дебютант серии Тимофей Добровольский, прежде выступавший в межрегиональных соревнованиях RDS EUROPE.



Новые имена в знакомых командах



Коллективы LUKOIL Racing Drift Team, Carville Racing и STAR PЁR STARS AIMOL также скорректировали свои составы: в каждой команде по одному новому пилоту. Причём в LUKOIL Racing Drift Team и Carville Racing дебютируют участники прошлого сезона серии RDS EUROPE.



Напарником Андрея Астапова и Григория Гусева в московской команде в LUKOIL Racing Drift Team станет Денис Сорокопуд, который триумфально выиграл первый в истории RDS Wild Card на этапе RDS GP в Мячково в 2022 году. Примечательно, что его соперник по той битве, Данила Воробьёв, вошёл в состав этого же коллектива, но в RDS EUROPE. Что касается техники, то здесь легендарная команда тоже готовит сюрпризы. На смену седанам Toyota и Lexus по ходу сезона придут купе BMW — Андрей Астапов и Григорий Гусев строят два новых BMW 3 Series (E92).



А в петербургском коллективе Carville Racing пропорции немецких и японских автомобилей обратные. Большая часть команды сохраняет верность немецким спорткарам, а заодно в 2023 году пилоты наглядно проиллюстрируют историю купе BMW: Николай Горковенко продолжит выступать на современном BMW 2 Series (F22), а дебютант RDS GP Антон Козлов подготовил классическую BMW 3 Series (E30), которая станет одним из украшений нового сезона. Третьим пилотом команды остаётся Никита Шиков на Toyota GR Supra (A90).



Не исключено, что по ходу сезона монополию Carville Racing и Никиты Шикова на GR Supra в российском дрифте нарушит команда «SINTEC • Fresh Маркетплейс», которая официально анонсировала подготовку новой Toyota Supra (A90). Однако чемпионат коллектив начнёт с уже знакомыми автомобилями: Евгений Лосев первый этап выступит на Toyota Supra (A80), а Дамир Идиятулин и Денис Мигаль сядут за руль доработанных в межсезонье Lexus IS.



В цветах STAR PЁR STARS AIMOL очередной сезон проведёт любимец публики Чарльз НГ (Гонконг, Китай), который продолжит развивать успех за рулём российского гиперкара для дрифта Flanker F. Напарниками иностранного пилота станут Борис Абрамов, подготовивший новую BMW 3 Series (E92), а также призёр этапов RDS GP Дмитрий Ермохин на Nissan Silvia (S15).



Коллектив AUTOPROFI TEAM в 2023 году расширяет своё присутствие в Гран При Российской Дрифт Серии – к Степану Азарову и его Nissan 370Z присоединится Илья Федоров на Nissan EvoSilvia.



Знакомые имена в новых командах



В 2023 году в Гран При Российской Дрифт Серии появится сразу две новые команды, в состав которых, впрочем, войдут отнюдь не новички большого дрифта.



Амбициозный Леонид Шнайдер, ставший «открытием года» в сезоне-2022, в этом году пересел на Toyota Mark2 и выведет на старт собственную команду TimeUp. Вместе с ним цвета коллектива будут защищать Данила Скоробогатов на Nissan Silvia (S15) и Максим Гроссман на Toyota Mark2 – известные в дрифт-сообществе споттеры и призёры зимних дрифт-турниров.



Лидер новой команды VSTeam, Алексей Вахтин (Toyota Altezza), уже хорошо знаком публике RDS GP, а его напарником станет дебютант серии Евгений Спирин, подготовивший к новому сезону Nissan 180 SX.

В личном зачёте на первом этапе чемпионата заявлены четыре пилота: Антон Клямко на BMW 2 Series (F22), Анатолий Щербак за рулём Nissan Silvia (S15), Владислав Шубадёров на Nissan Silvia (S15) и Антон Дмитриенко также на Nissan Silvia (S15).



Судейская бригада RDS GP 2023



Практика неизменной на протяжении всего сезона судейской коллегии, которую впервые опробовали в 2021 году, останется и в сезоне RDS GP 2023. В этом году на судейской вышке будут работать действующие спортсмены, совмещающие судейство RDS GP с участием в соревнованиях межрегиональной серии RDS EUROPE.



На протяжении семи этапов оценивать выступления участников Гран При Российской Дрифт Серии в квалификациях и парных заездах предстоит Максиму Ахтямову, Антону Новикову и Владимиру Сафонову. Все трое имеют огромный опыт как судейства, так и выступлений в дрифте.



Расписание 1 этапа RDS GP 2023 на трассе Moscow Raceway:



29 апреля, суббота

8:30-10:00 – тренировки

8:30-10:00 – тренировки

10:00-13:00 – квалификация

10:00-13:00 – квалификация

14:00-15:00 – официальное открытие соревнований и автограф-сессия

14:00-15:00 – официальное открытие соревнований и автограф-сессия

15:30-18:30 – парные заезды ТОП 32

30 апреля, воскресенье

9:00-10:30 – тренировки

9:00-10:30 – тренировки

11:00-12:30 – официальное открытие соревнований и автограф-сессия

11:00-12:30 – официальное открытие соревнований и автограф-сессия

13:00-14:30 – парные заезды ТОП 16

13:00-14:30 – парные заезды ТОП 16

16:00-18:00 – парные заезды ТОП 8 / ТОП 4 / финал

16:00-18:00 – парные заезды ТОП 8 / ТОП 4 / финал

18:30-19:00 – церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома Moscow Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV – квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно, а парные заезды будут доступны по подписке.

О трассе Moscow Raceway



Автодром Moscow Raceway стал первой трассой европейского уровня в России. Открытый в 2012 году, трек сертифицирован по категориям FIA Grade 1 (Международная автомобильная федерация) и FIM B (Международная мотоциклетная федерация), что позволяет проводить на автодроме гонки уровня Формулы-1 и World Superbike.



За всё время существования автодрома на нём проходили этапы ведущих международных серий DTM, WSBK, World Series by Renault, FIA WTCC, FIA GT, Blancpain Series, а также российских RDS GP, РСКГ, RSBK, Russian Endurance Challenge и TRD Endurance.



Статистика RDS GP на Moscow Raceway



2020 год (RDS Moscow Cup)

Квалификация: Евгений Лосев (96 баллов)

Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Дамир Идиятулин, Евгений Лосев

2021 год



Квалификация: Георгий Чивчян (94 балла)

Топ-3 парных заездов: Аркадий Цареградцев (победитель), Евгений Лосев, Георгий Чивчян

2022 год (1 этап)

