По плану производителя, продажи «зелёной» новинки стартуют в апреле текущего года. Производство будет налажено на заводе в Ростовской области.

ЗАО «КОМЗ-Экспорт» занимается в том числе производством автобетоносмесителей, почвообрабатывающей техники, моторных катамаранов и т.д. С 2012 года компания развивает направление электротранспорта: для этого было создано дочернее предприятие «Тигарбо Эко», которое на сегодняшний день производит электротранспорт для гостиничного и туристического бизнеса.

Так, в актуальную линейку «Тигарбо Эко» входят легковые электромобили, трициклы и автобусы, которые используются для перемещения людей по территории отелей, баз отдыха и парков; также в ней числятся грузовики и спецтехника, используемая для выполнения уборочных и поливочных работ.



Сейчас компания занимается разработкой компактного спортивного электромобиля Elecar Tigarbo GT-B. Как рассказал производитель, теперь стартовали испытания этой новинки. По плану, она должна поступить в продажу уже в апреле 2023 года. Нынешние дорожные тесты позволят в том числе выявить максимальную скорость, которую способна развивать «кроха».

На фото: Elecar Tigarbo GT-B

Длина Tigarbo GT-B составляет 3120 мм, ширина – 1420 мм, а высота – 1850 мм. Снаряжённая масса электрокара равна 650 кг. Он базируется на той же платформе, что и серийный автомобиль Elecar 5E-Tigarbo 2G (продаётся с 2018 года). Оба электрокара рассчитаны на двух седоков – водителя и пассажира. Как отметили в компании, новинка может передвигаться по дорогам общего пользования.



Elecar Tigarbo GT-B оснащается единственным электродвигателем с водяным охлаждением. Отдача мотора составляет 20 ĸВт (27 л.с.), а запаса хода на одной зарядке хватит на 60 км пути. Отметим, по сравнению с «донором» новинку можно назвать спортивным электрокаром, ведь у 5E-Tigarbo 2G пиковая мощность электромоторчика равна всего 7,5 кВт (10,2 л.с.), а максимальная скорость – 25 км/ч.

На фото: Elecar 5E-Tigarbo 2G 1 / 3 На фото: Elecar 5E-Tigarbo 2G 2 / 3 На фото: Elecar 5E-Tigarbo 2G 3 / 3

Производитель рассказал, что у тестируемой новинки спортивная подвеска с заниженным клиренсом, полуслиĸовые шины и облегчённые ĸованыедисĸи. Ещё модель получила тормозной дисĸ «большого диаметра», «мощные тормозные суппорты» и систему ускоренного отвода тепла и колодочной пыли. У Tigarbo GT-B есть каркас безопасности, распорĸи для увеличения жёстĸости ĸузова, а ковшеобразные сиденья оборудованы четырёхточечными ремнями безопасности.



Цена новинки будет названа в момент старта продаж. Согласно официальному сайту марки, стоимость «донора» – Elecar 5E-Tigarbo 2G – составляет 1 354 626 рублей. Производство спортивного электрокара Tigarbo GT-B наладят на заводе «Тигарбо Эко», который находится в Каменске-Шахтинском (Ростовская область). В компании добавили, что по первому времени уровень локализации этой модели составит 80%, однако после запуска массового производства показатель планируется повысить до 100%.

