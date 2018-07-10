Рост продаж новых машин в России замедлится ещё сильнее

В Министерстве промышленности и торговли рассказали о соответствующем прогнозе. Впрочем, он оптимистичнее того, что был выпущен в конце прошлого года.

В ходе выступления на форуме «Иннопром-2018» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о том, что прирост продаж новых автомобилей в стране по итогам 2018 года составит 10%. То есть россияне купят около 1,755 млн легковых и лёгких коммерческих машин. По прогнозу ведомства, объём автопроизводства на территории России в текущем году вырастет на 15% по сравнению с результатом 2017-го.

Согласно отчёту АЕБ, продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за первое полугодие составили 849 221 экземпляр. Это на 18,2% больше по сравнению с показателем января-июня 2017 года. При этом июньский прирост составил всего 10,8% (наименее заметная положительная динамика с начала текущего года).

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Судя по прогнозу Минпромторга (плюс 10% к АППГ), ведомство ждёт дальнейшего замедления темпов увеличения продаж новых автомобилей в стране. На это может в том числе повлиять дальнейший рост цен на машины, который автопроизводители не исключают в случае, если рубль продолжит падать.

Любопытно, что в конце прошлого года у ведомства был менее оптимистичный прогноз: так, если сейчас Минпромторг ожидает 15-процентного увеличения объёма производства машин в РФ, то в декабре 2017-го он планировался на уровне 10%. Согласно актуальному прогнозу, по итогам текущего года с конвейеров местных заводов сойдёт около 1,61 млн легковых автомобилей.

В ходе выступления на форуме Денис Мантуров также сказал, что в 2019 году государство продолжит поддерживать отрасль. Речь идёт о программах по стимулированию спроса, но каких именно, он не уточнил. По словам главы Минпромторга, вопрос пока находится на согласовании с Минфином.

Отметим, что в текущем году объём поддержки российского авторынка сократился: средств выделили примерно в два раза меньше. Помимо этого ещё весной перестали действовать достаточно популярные в стране субпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним с начала года было продано 44 280 и 52 760 машин соответственно. Однако возобновлять эти меры ведомство не планирует, так как они «достигли целевых показателей».

Можно предположить, что в следующем году россиянам будут доступны те же программы, что и сейчас – льготное автокредитование и льготный автолизинг. Всего с 1 января по 3 июня 2018 года клиенты купили с помощью госпрограмм 117 670 машин. То есть на продажи вне двух перечисленных мер поддержки пришлось всего 20 630 единиц (причём сюда входят в том числе грузовики, проданные по программе «Российский тягач»). Показатель на фоне всего российского авторынка более чем скромен (доля – 2,7%), так что как таковой господдержкой это назвать сложно.