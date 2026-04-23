  • Розетка не нужна: Volkswagen Golf и T-Roc обзавелись новыми гибридными версиями

Розетка не нужна: Volkswagen Golf и T-Roc обзавелись новыми гибридными версиями

23.04.2026 267 0 0
Розетка не нужна: Volkswagen Golf и T-Roc обзавелись новыми гибридными версиями

Компания Volkswagen представила новую гибридную силовую установку на базе бензинового двигателя 1.5 TSI evo2, первыми её получат Volkswagen Golf и родственный кроссовер T-Roc.

Гибридная силовая установка, о которой здесь идёт речь, была анонсирована ещё в августе прошлого года, когда состоялась премьера Volkswagen T-Roc второго поколения, но только на этой неделе в рамках Венского моторного симпозиума были раскрыты её характеристики, причём данные из пресс-релиза щедро дополнили наши немецкие коллеги из журнала Auto Motor und Sport.

Прежде концерн Volkswagen делал ставку на мягкие гибриды и plug-in гибриды, но первые малоэффективные с точки зрения экологических характеристик, а вторые слишком дорогие. Сейчас в Европе растёт спрос на полнценные безрозеточные гибриды (их обозначают как HEV или full hybrid): по данным ACEA, именно такие гибриды лидируют по продажам, их доля на рынке новых легковых автомобилей по итогам первого квартала текущего года составила 38,6% (в первом квартале 2025 года было 35,6%), доля бензиновых машин — 22,6%, доля электромобилей — 19,4%, доля plug-in гибридов — 9,5%, доля дизелей — 7,7%.

Новая гибридная силовая установка рассчитана только на передний привод, бензиновый двигатель 1.5 TSI evo2 и гибридный силовой модуль пристыкованы друг к другу и расположены спереди поперечно. Тяговая литий-никель-марганец-кобальтовая батарея ёмкостью 1,6 кВт·ч с жидкостным охлаждением находится перед задней осью, где обычно размещают топливный бак. Бак в данном случае находится за задней осью под полом багажника. Такая компоновка выбрана, вероятно, для оптимальной развесовки.

Двигатель 1.5 TSI evo2 переведён на экономичный цикл Миллера, максимальная отдача — 110 кВт (150 л.с.) и 250 Нм. В гибридный модуль входят две электрические машины (EM1 и EM2 на схеме ниже). EM1 может выдавать до 110 кВт (150 л.с.) и работает в режиме генератора, заряжая тяговую батарею. EM2 — это тяговый электромотор с пиковой мощностью в 125 кВт (170 л.с.) и крутящим моментом до 2500 Нм на колёсах. EM2 связан с дифференциалом и гидравлическим сцеплением, которое может отсоединять электромотор от ДВС. Если сцепление выключено, то ДВС либо заглушен, либо крутит только генератор и заряжает батарею. С включённым сцеплением ДВС и электромотор вместе вращают колёса.

Таким образом, силовая установка может работать как в последовательном, так и в параллельном режимах. Что и когда включать/выключать, определяет электроника. Предполагается, что на низких, городских скоростях автомобиль будет ездить исключительно на электротяге (ДВС при этом будет периодически глушиться), а параллельный режим нужен для езды по автомагистралям. Потребитель со своей стороны волен выбирать между тремя ездовыми режимами: Eco (самый «овощной» со сниженной до 70% мощностью), Comfort (сбалансированный) и Sport (максимальная отдача). Максимальная совокупная отдача силовой установки — 100 кВт (136 л.с.) либо 125 кВт (170 л.с.).

Volkswagen Golf и T-Roc с новой гибридной силовой установкой выйдут на рынок в четвёртом квартале этого года, соответствующие версии получат обозначение eHybrid. Позже эту же силовую установку получат другие модели на платформе MQB, причём не только марки Volkswagen.

новинки гибридные авто авто и технологии Volkswagen Volkswagen Golf Volkswagen T-Roc
Новые комментарии
