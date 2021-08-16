«Розеточный» Gelandewagen: серийный Mercedes-Benz EQG дебютирует позже, чем ожидалось

Компания Mercedes-Benz начала производство внедорожника G-Class с 1979 года, а выпуск модели актуального поколения стартовал в 2018-ом. Судя по данным сайта Carsalesbase, в течение последних нескольких лет показатели Gelandewagen росли, правда, положительную динамику прервал «ковидный» 2020 год: тогда автомобиль разошёлся тиражом в 6342 экземпляра (на 27% меньше чем годом ранее). Однако в нынешнем году модель вернулась к «плюсу»: за январь июнь (более свежих данных пока нет) клиенты купили 4420 машин, что на 35% больше, чем за первую половину предыдущего года.



На фото: актуальный Mercedes-Benz G-Class

Как стало известно ранее, Mercedes-Benz сейчас продолжает заниматься разработкой полностью электрической модификации G-Class. Ожидается, что концептуальную версию будущей новинки немецкий бренд представит совсем скоро, вероятно, дебют пройдёт этой осенью в рамках международного Мюнхенского автосалона. Раньше предполагалось, что серийный вариант «зелёного» внедорожника мы увидим либо в конце 2022-го, либо в 2023 году, однако теперь британское издание Autocar сообщает, что товарная версия появится позже, в 2024-ом.



Модель будет принадлежать электрической EQ-линейке бренда Mercedes-Benz. Такой внедорожник получит имя EQG. По предварительным данным, у новинки будет не очень много внешних отличий от версии с традиционным ДВС в отличие от флагманского большого лифтбека EQS, который мало похож на «четырёхдверку» Mercedes-Benz S-Class. Пока что информации об экстерьере новинки нет, ранее мы публиковали рендер будущего «батарейного» Gelandewagen, предоставленный испанским изданием motor.es.



На фото: салон актуального Mercedes-Benz G-Class

Mercedes-Benz EQG может получить заглушку на месте традиционной решётки радиатора, её, вероятно, украсят множеством маленьких трёхлучевых звезд, являющихся символом марки. Ожидается, что головная оптика останется нынешней узнаваемой круглой формы, у неё по-прежнему будет светодиодная окантовка дневных ходовых огней. На кузове, скорее всего, будут шильдики, указывающие на версию модели. Модель также может получить иные бамперы, кроме того, другим окажется дизайн колёсных дисков.

Пока что компания не рассекретила информацию о «начинке» EQG. Предполагается, что «электровнедорожник» базируется на модифицированной платформе EVA 2.0, вероятно, у новинки будет исключительно полный привод, а двигаться она сможет за счёт двухмоторной силовой установки. По предварительным сведениям, у топовой версии (она может получить индекс EQG 580) совокупная мощность системы составит 525 л.с. Вероятно, электроверсия G-Class оснастят такой же батареей, которой оснащается Mercedes-Benz EQS: её ёмкость составляет 108 кВт*ч. Ожидаемый запас хода без подзарядки – около 500 км.



Рендер Mercedes-Benz EQG

Стоит напомнить о том, что электрический G-Class, по сути, уже существует, но этот автомобиль был создан силами не Mercedes-Benz, а австрийской компании Kreisel Electric. Тот внедорожник оснащён 490-сильным электромотором, который питается от комплекта аккумуляторов совокупной ёмкостью 80 кВт*ч. Запас хода у такого «зелёного» Gelandewagen равен примерно 300 км. С места до «сотни» он разгоняется за 5,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 183 км/ч. Одну из первых созданных машин отправили в автопарк актёра и политика Арнольда Шварценеггера.

Очевидно, что цена Mercedes-Benz EQG окажется выше по сравнению со стоимостью «обычного» G-Class. Пока что неизвестно, доберётся ли электрический внедорожник до России. Отметим, цена актуального Gelandewagen в РФ, согласно официальному сайту марки, начинается с отметки 11,73 млн рублей. В течение «ковидного» 2020-го модель разошлась тиражом в 2022 экземпляра (на 45% больше, чем в предыдущем году).

