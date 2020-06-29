В ближайшие выходные, 4 и 5 июля, на автодроме «Нижегородское кольцо» пройдут первые соревновательные этапы главной гоночной серии страны Russian Superbike Championship (RSBK) сезона 2020! Это зрелище нельзя пропустить тем, кто любит шоссейно-кольцевые мотогонки и фанатеет от предельных скоростей. RSBK открывает гоночный сезон и приглашает всех присоединиться к этому празднику!

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Быстрейшие пилоты страны смогут, наконец, утолить жажду скорости и сойтись в противостоянии на знакомом треке. Нас ждет увлекательная борьба и упорное противостояние: личный зачет прошлого сезона доказал, что с каждым годом дорога на пьедестал усложняется – теперь высший пилотаж должен демонстрировать каждый участник, планирующий заработать победные очки для себя и команды.



Составит ли кто-то конкуренцию Владимиру Леонову (SPB Racing Team)? Каких результатов ждать от Макара Юрченко (SPB Racing Team)? Увидим ли мы зрелищную дуэль между Дмитрием Сединым (VL65 Racing Team) и Сергеем Крапухиным (RWT-Motorsport), чье противостояние в прошлом сезоне закончилось ничьёй по сумме баллов? Вернет ли пьедестал Алексей Иванов (ЦСКА DMC Racing) или лидерство останется за Александром Васильевым (VL65 Racing Team)? Какая интрига ждет нас в других классах? Гонка покажет!

Из-за ограничений, связанных с мерами противодействия коронавирусной инфекции, трибуны автодрома будут закрыты — мероприятие пройдет без зрителей. Но все желающие все равно смогут наблюдать за противоборством на гоночном треке! Специально для вас будет вестись трансляция на нашем официальном ютуб-канале – смотрите чемпионат RSBK в комфортной обстановке, не выходя из дома!