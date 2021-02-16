Румынское подразделение Renault готовит новинку: очередное изображение

Ожидается, что бренд Dacia покажет автомобиль осенью текущего года, а в продажу он поступит в 2022-ом.

Dacia представляет собой бюджетный суббренд компании Renault. В течение последних нескольких лет продажи машин Дачии в Европе неуклонно росли, подкосил их только последний «ковидный» год: за 2020-ый дилеры продали на этом рынке всего 398 694 единицы, что почти на треть (на 30,8%) меньше, чем годом ранее.

На фото: актуальный седан Dacia Logan 1 / 2 На фото: актуальный седан Dacia Logan 2 / 2

Исправить ситуацию должны новинки бюджетного бренда: не так давно в сеть попали шпионские снимки замаскированного прототипа одной из них, предположительно обновлённого универсала Dacia Logan. Совсем недавно дизайнер Kolesa.ru представил собственное видение этого автомобиля, у которого передняя часть оформлена в стиле новых Logan/Sandero, представленных в сентябре 2020-го, а корма получилась оригинальной.

Эти же шпионские снимки стали отправной точкой для работы художника испанского издания motor.es. Правда, здесь считают, что под маскировкой скрывается не «посвежевшая» пятидверка Logan, а новый кроссовер Dacia.



Рендер новинки Dacia от дизайнера motor.es

Судя по представленному рендеру, передняя часть позаимствована у свежих Logan и Sandero – у автомобиля более узкая головная оптика, фары визуально соединены серебристыми декоративными элементами, проходящими через решётку радиатора. Передний бампер перешёл от «доноров» без изменений. А боковины и корма с вертикально расположенными задними фонарями предположительно окажутся совершенно новыми. Ожидается, что длина такой модели составит 4,5 метра.

В испанском издании предположили, что новинка на самом деле окажется результатом объединения компактвэна Dacia Lodgy и универсала Logan MCV. Его дорожный просвет будет меньше, чем у кроссовера Dacia Duster. Кстати, в России Renault Duster совсем недавно сменил поколение, автомобиль по-прежнему выпускается на московском заводе французской компании.



На фото: Dacia Logan MCV

Не исключено, что у модели в том числе будет версия с приставкой Stepway к названию. Ожидается, что у новинки будет как пяти-, так и семиместный варианты, багажник солидного объёма, а в основу ляжет платформа CMF-B, напомним, на ней же базируются новые седан Logan и хэтчбек Sandero.

По предварительным данным, в моторную гамму новинки войдут бензиновые двигатели с отдачей до 140 л.с., а также вариант, работающий на сжиженном газе. Дизелей, вероятно, не будет. Кроме того, в линейку, скорее всего, войдёт и гибридная версия.



Отметим, в гамме новых Dacia Logan и Sandero остались трёхцилиндровые бензиновые двигатели. Базовый 1,0-литровый SCe с отдачей в 65 л.с. идёт в паре с пятискоростной «механикой». Следующий в линейке – турбомотор такого же объёма, но мощностью 90 л.с. Он может работать в комплекте с шестиступенчатой ручной коробкой или CVT. Также в гамме имеется двухтопливная модификация Eco-G: турбомотор тот же, но «питается» он и бензином, и пропаном, а его отдача составляет 100 л.с. (агрегатируется с 6МКП).

Ожидается, что новая модель румынского суббренда будет официально представлена в октябре 2021 года. До дилеров такой пятидверный автомобиль предположительно доберётся в 2022-ом.

