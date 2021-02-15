На прошлой неделе фотошпионами впервые был замечен новый универсал Dacia Logan во время испытаний. Пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, мы составили своё представление о внешности будущей новинки.

В октябре прошлого года закончилось производство универсала Логан предыдущего поколения, который имел приставку MCV. Тогда же было заявлено, что модель получит преемника, однако в несколько изменённой форме. И вот теперь у нас в распоряжении есть первые шпионские фотографии полностью новой модели, которая будет сделана на основе новых Logan/Sandero, представленных в прошедшем сентябре. Спереди и вплоть до центральной стойки универсал будет практически идентичен хэтчбеку с седаном, а вот заднюю часть сделают оригинальной.

Судя по фотографиям закамуфлированных тестовых образцов, автомобиль станет своего рода наследником универсала Logan первого поколения, который сейчас продаётся на нашем рынке под именем Lada Largus (кстати, совсем недавно модель получила рестайлинг). Кузов сделан по такому же рецепту: заметно увеличена колёсная база, задние двери стали шире, немного увеличен уровень крыши, задний свес чуть больше, чем у хэтчбека, но не такой длинный, как у седана и обычных универсалов. Задняя часть сделана практически вертикальной, что должно благоприятно сказаться на объёме салона и практичности. Один из самых интересных элементов нового универсала Logan – вертикальные фонари, по своей форме напоминающие модели Volvo.

Универсал будет построен на той же платформе CMF-B, что и новые седан Logan и хэтбчек Sandero. Базовым мотором может стать 3-цилиндровый бензиновый 1.0, на седане и хэтчбеке есть несколько версий – базовая SCe мощностью в 65 л.с., турбированная 90-сильная и двухтопливная Eco-G (может использовать бензин и пропан) с отдачей в 100 л.с. Коробки передач – механические с пятью и шестью ступенями, а также вариатор.

Dacia Logan MCV второго поколения 1 / 3 Dacia Logan MCV второго поколения 2 / 3 Dacia Logan MCV второго поколения 3 / 3

Премьера новинки может состояться в следующем году.

Сегодня в России универсал Логан официально не предлагается, однако его аналогом можно считать упомянутый выше Lada Largus, представляющий из себя модернизированный Dacia/Renault Logan MCV первого поколения. Производство рестайлинговой модели стартовало 4 февраля, и уже известны цены: универсал в комплектации «Люкс» оценивается в 907 000 рублей, топовая версия Largus Cross – в 993 000 рублей.