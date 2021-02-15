Новинки ×

Новый универсал Logan: первые изображения

15.02.2021 1225 2 0

На прошлой неделе фотошпионами впервые был замечен новый универсал Dacia Logan во время испытаний. Пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, мы составили своё представление о внешности будущей новинки.

 

В октябре прошлого года закончилось производство универсала Логан предыдущего поколения, который имел приставку MCV. Тогда же было заявлено, что модель получит преемника, однако в несколько изменённой форме. И вот теперь у нас в распоряжении есть первые шпионские фотографии полностью новой модели, которая будет сделана на основе новых Logan/Sandero, представленных в прошедшем сентябре. Спереди и вплоть до центральной стойки универсал будет практически идентичен хэтчбеку с седаном, а вот заднюю часть сделают оригинальной.

Судя по фотографиям закамуфлированных тестовых образцов, автомобиль станет своего рода наследником универсала Logan первого поколения, который сейчас продаётся на нашем рынке под именем Lada Largus (кстати, совсем недавно модель получила рестайлинг). Кузов сделан по такому же рецепту: заметно увеличена колёсная база, задние двери стали шире, немного увеличен уровень крыши, задний свес чуть больше, чем у хэтчбека, но не такой длинный, как у седана и обычных универсалов. Задняя часть сделана практически вертикальной, что должно благоприятно сказаться на объёме салона и практичности. Один из самых интересных элементов нового универсала Logan – вертикальные фонари, по своей форме напоминающие модели Volvo.

Универсал будет построен на той же платформе CMF-B, что и новые седан Logan и хэтбчек Sandero. Базовым мотором может стать 3-цилиндровый бензиновый 1.0, на седане и хэтчбеке есть несколько версий – базовая SCe мощностью в 65 л.с., турбированная 90-сильная и двухтопливная Eco-G (может использовать бензин и пропан) с отдачей в 100 л.с. Коробки передач – механические с пятью и шестью ступенями, а также вариатор.

Dacia Logan MCV второго поколения
1 / 3
Dacia Logan MCV второго поколения
2 / 3
Dacia Logan MCV второго поколения
3 / 3

Премьера новинки может состояться в следующем году.

Сегодня в России универсал Логан официально не предлагается, однако его аналогом можно считать упомянутый выше Lada Largus, представляющий из себя модернизированный Dacia/Renault Logan MCV первого поколения. Производство рестайлинговой модели стартовало 4 февраля, и уже известны цены: универсал в комплектации «Люкс» оценивается в 907 000 рублей, топовая версия Largus Cross – в 993 000 рублей.

универсал рендеры "Колёса.ру" новинки Dacia Renault Renault Logan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
15.02.2021 15:28
Papirus (@sc_1968)

Ларгус ни разу не аналог Лохана 2-3 поколения, это скорее минивэн на базе первого поколения. Дачия MCV-2 - это классический 5-местный универсал. Очень жаль что в угоду ТАЗу Весте его не пустили в Россию. Ездил на таком в Украине - машина значительно практичнее Весты и без намеков на грузовик, в отличие от Ларгуса.

15.02.2021 16:53
Святослав Тришин

Вообще Ларгус это больше современный "каблук", чем семейный универсал, все-таки да, отдает утилитарностью

Новые статьи

Статьи / История «Боевые Фиаты» на службе у Муссолини: уникальная итальянская автотехника Второй мировой В начале 1930-х итальянское военное ведомство приняло программу унификации своей военной автотехники. И уже через несколько лет Италия первой в Европе начала активную милитаризацию страны, п... 745 0 0 14.02.2021
Статьи / История Секретный Sungri: завод в КНДР, где до сих пор выпускают потомков ГАЗ-51 (но это не точно) Задание редактора написать что-то интересное про автопром Северной Кореи я встретил без особого восторга. Интересно, конечно, но что можно рассказать про то, что таинственнее перевала Дятлов... 12171 7 12 12.02.2021
Статьи / Обзор Турбомотор с полным приводом и «внедорожные» настройки вариатора: всё о новом Renault Duster На первый взгляд, новый Дастер мы ждали неоправданно долго – без малого 4 года. В Европе модель появилась в 2017-м, а до России доехала только сейчас. Однако если вспомнить первое поколение,... 11254 11 2 12.02.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 101264 27 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 78451 3 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 60969 8 63 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings