Рынок легковых и коммерческих автомобилей: на конференции Авито Авто обсудят главные тренды

Конференция «Высшая передача» пройдёт в Москве на следующей неделе, 17 ноября. Мероприятие впервые объединит экспертов рынка легковых автомобилей с пробегом и игроков рынка коммерческого транспорта и спецтехники.

В рамках конференции «Высшая передача» будет представлена эксклюзивная рыночная аналитика от Авито Авто и Национального агентства промышленной информации. Эксперты, в роли которых выступят представители автохолдингов и других компаний, работающих на автомобильном рынке, обсудят, какие стратегии эффективны сегодня и поделятся своими кейсами.

«Высшая передача» Авито Авто: программа конференции по рынку легковых автомобилей с пробегом

Аналитики Авито Авто поделятся эксклюзивной аналитикой по рынку автомобилей с пробегом в 2022 году. Менеджер продукта в Авито Авто Юлия Митрофанова расскажет, как строится путь покупателя на классифайде и какие новейшие инструменты доступны дилерам для ускорения сделок.

Директор по проектам департамента автомобилей с пробегом ГК РОЛЬФ Виталий Хватов расскажет об инновациях в работе с клиентами.

Заместитель директора по маркетингу компании «ТрансТехСервис» Виталий Шония и директор по маркетингу автохолдинга РРТ Анна Касьян поделятся опытом в выстраивании стратегии продвижения дилерского центра. Основатель компании Haraba и генеральный директор Макспостер Гаджи Курбанов представит обзор новых возможностей сервисов для автодилеров.

Для офлайн-участников «Высшей передачи» выступят дополнительно эксклюзивные спикеры. Программа конференции и список экспертов дополняются, следить за обновлениями можно на сайте мероприятия.

Программа конференции по рынку коммерческого транспорта и спецтехники

На площадке «Высшей передачи» встретятся эксперты индустрии коммерческого транспорта и спецтехники. Представители дилерских центров и других компаний, работающих на этом рынке, поделятся своими кейсами и эксклюзивной аналитикой. Уникальную информацию о трендах рынка коммерческого транспорта и спецтехники представят директор Национального агентства промышленной информации Татьяна Арабаджи и менеджер по работе с клиентами Авито Авто Роман Александров.

Представители Авито Авто Юлия Мельянцева, Кирилл Поляков, Илья Евсеев и Захар Игнатенко поделятся эксклюзивной аналитикой и трендами потребительского поведения на рынке и расскажут, как дилерам коммерческой техники привлечь покупателя сегодня. Независимый эксперт по маркетингу Иван Куц также осветит в своем выступлении эффективные стратегии работы с покупателями в 2022 году. Директор сервиса Бачата Авто Эмилия Хмара расскажет, как использовать чаты в качестве инструмента продаж.

Конференция «Высшая передача» пройдёт в офлайн- и онлайн-форматах в Москве 17 ноября 2022 года с 14:00 до 19:00. Для участия требуется предварительная регистрация. Полная информация о месте проведения и программе, а также форма для регистрации доступны на сайте мероприятия.