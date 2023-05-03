Автоспорт ×
  • С 12 по 14 мая пройдет третий этап Чемпионата, Кубка и Первенства России по ралли-кроссу

С 12 по 14 мая пройдет третий этап Чемпионата, Кубка и Первенства России по ралли-кроссу

03.05.2023 30 0 0

Продолжаем сезон ралли-кросса. И снова – Рязань, спорткомплекс Атрон. С 12 по 14 мая – третий этап Чемпионата, Кубка и Первенства России по ралли-кроссу.

Традиционно гостей ждут красивые заезды и смелая борьба пилотов. За этим сезоном следить особенно интересно, потому что в Первенстве России достаточно много новых спортсменов, которые только начинают свою гоночную карьеру. 

Какие классы будут участвовать:

  • Чемпионат России: Национальный и Супер 1600
  • Кубок России: Суперавто, Д2Н
  • Первенство России: Д2-Ю

 Ждем гостей. Вход для зрителей бесплатный.

 А если вы не сможете приехать в Рязань в эти дни, то, как всегда, у вас будет возможность посмотреть финальные заезды в прямой трансляции на ютуб-канале РКР  

Подробнее информация в группе VK

Партнёрский материал

Россия ралли автоспорт

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Учебная езда: где она разрешена, где запрещена и в чем подвох с экзаменом Мы уже рассказывали о том, какие ограничения существуют для начинающих водителей со стажем менее двух лет, а сегодня поговорим о тех, у кого настоящего водительского стажа еще нет совсем –... 323 0 0 01.05.2023
Статьи / Шины и диски Комфорт с повышенным ресурсом: тест шин Cordiant Gravity Летний модельный ряд Cordiant до этого года выглядел вполне законченным: шины Comfort, Sport, All-Terrain и Off-Road, а также пожилой бюджетный Road Runner, который вышел еще в 2012-м. Некот... 1134 2 0 30.04.2023
Статьи / История Чисто английское самоубийство: как появился и почему исчез спорткар Jensen-Healey История знает немало примеров того, как автомобильная марка, родившись в одной стране, затем становится достоянием другой. В наши годы такие истории становятся особенно актуальны. Но такое с... 840 0 0 29.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 10253 9 878 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 9613 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Пятаки на снегу: первый тест-драйв Москвич 3 Про автомобили с эмблемой московского завода «Москвич» сейчас говорят много и не всегда – хорошо. Что уж там, всем ведь понятно, что в этом «россиянине с раскосыми и жадными глазами» из росс... 6778 17 2 23.12.2022
Change privacy settings