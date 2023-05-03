С 12 по 14 мая пройдет третий этап Чемпионата, Кубка и Первенства России по ралли-кроссу

Продолжаем сезон ралли-кросса. И снова – Рязань, спорткомплекс Атрон. С 12 по 14 мая – третий этап Чемпионата, Кубка и Первенства России по ралли-кроссу.

Традиционно гостей ждут красивые заезды и смелая борьба пилотов. За этим сезоном следить особенно интересно, потому что в Первенстве России достаточно много новых спортсменов, которые только начинают свою гоночную карьеру.



Какие классы будут участвовать:



Чемпионат России: Национальный и Супер 1600

Кубок России: Суперавто, Д2Н

Первенство России: Д2-Ю

Ждем гостей. Вход для зрителей бесплатный.

А если вы не сможете приехать в Рязань в эти дни, то, как всегда, у вас будет возможность посмотреть финальные заезды в прямой трансляции на ютуб-канале РКР

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