В апреле в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройдет 33-я «Олдтаймер-Галерея»

С 14 по 16 апреля 2023 года в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (Санкт-Петербург) состоится 33-я «Олдтаймер-Галерея» – крупнейшая в России выставка старинных автомобилей, мотоциклов и антиквариата.

Одной из центральных зон экспозиции станет стенд Музея Гаража особого назначения ФСО России, посвящённый Почётному эскорту: впервые в Петербурге можно будет увидеть всю коллекцию мотоциклов, служивших в подразделении за его почти 70-летнюю историю.

«Олдтаймер-Галерея» проводится уже более двадцати лет и всякий раз находит способ удивить журналистов и посетителей. Экспонаты этого необычного шоу почти никогда не повторяются.

В этом году выставка будет по-настоящему интерактивной: посидеть в кабине вагоновожатого, пострелять на игрушечном танкодроме, покрутить настоящую троллейбусную «баранку», прокатиться на мини-трамвае и поучаствовать в настоящем ретро-ралли – и всё это, не покидая выставочного зала!

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Всего лишь на три дня огромный павильон площадью 13 000 м2 превратится в самый настоящий город прошлого, наполненный сотнями уникальных объектов. Эти удивительные автомобили и мотоциклы когда-то побеждали в конкурсах элегантности и сложнейших гонках, были покорителями сердец и недоступной мечтой для целых поколений, переживали годы забвения и меняли своих владельцев. Сейчас, буквально возродившись из руин, они вновь стали знаменитыми – на этот раз в мире ценителей старины.

Автомобильные коллекции, представленные на выставке, весьма разнообразны и необычны: автомобили-киноактеры из гаража «Ленфильма», автобусы-«барбухайки» от Музея пассажирского транспорта, «заряженные» muscle-кары для тех, кто любит погорячее, великолепная подборка «американцев» – воплощенное в металле знаменитое «детройтское барокко», милая сердцу советская классика и, наконец, целая россыпь ярких и креативных клубных экспозиций. Не забыты и мотолюбители — двухколёсной тематике на этот раз уделено особое внимание и отведено почётное место в зале. В мотоциклетном разделе будет множество интересных экспонатов: от отечественной классики до культовых зарубежных моделей.

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«Олдтаймер-Галерею» невозможно представить без «блошиного рынка». Здесь знатокам и ценителям порой удаётся среди множества вещей с историей найти настоящие антикварные жемчужины.

«Олдтаймер-Галерея» интересна посетителям любого возраста. Яркий, активный и познавательный выходной день, проведённый на выставке, останется в памяти надолго.

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