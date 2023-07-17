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  • С 14 по 16 июля на трассе в Новокузнецке прошел пятый этап Чемпионата России по автокроссу

С 14 по 16 июля на трассе в Новокузнецке прошел пятый этап Чемпионата России по автокроссу

17.07.2023 15 0 0

Вторые выходные подряд трасса была полна спортсменов и любителей автоспорта. Накал борьбы не давал возможности расслабиться ни на минуту ни пилотам, ни судьям, ни фанатам. Ведь до окончания сезона осталось всего два этапа. А это значит, что любой промах может стать для спортсмена серьезной потерей очков и, как следствие, понижением в рейтинговой таблице.

Два дня соревнования объединили пилотов трех классов: Д2Н, Супер-1600 и Т1-2500.

В классе Д2Н после рассмотрения КСК гоночных инцидентов и после перепроверки автомобилей на соответствие техническим требованиям на подиум поднялись Говор Роман — первое место, Жужгов Михаил — второе, Корпачев Павел — третье. Вильчинский Константин в таблице личных зачетов занял пятое место.

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В классе Супер-1600 серьезная борьба шла за третье место. Во время квалификации лидерами финальных заездов стали Усов Игорь (первое место) и Харченко Александр (второе место). Третьим, по итогам квалификации, был Толчеев Иван, который опустился на шестое, а его место занял Демин Василий.

Пилоты класса Т1-2500 — одного из самых любимых и зрелищных классов — также радовали зрителей красивыми заездами. Здесь серьезная борьба развернулась за лидерскую позицию между Хашимовым Радисом и Коструковым Михаилом. По итогам финальных кругов определилась следующая тройка победителей: Коструков Михаил — первое место, Хашимов Радис — второе, Плешивых Алексей — третье.

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Сезон продолжается. И теперь пилоты встретятся в сентябре, в Курске, на предпоследнем этапе Чемпионата России по автокроссу.

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