С 27 по 28 августа в Казани на автодроме Высокая Гора пройдет финал Чемпионата, Кубка и Первенства России по ралли-кроссу

Партнерский материал

В этом сезоне гонка в Казани на автодроме Высокая Гора – последняя возможность для пилотов-участников Чемпионата России по ралли-кроссу изменить свои позиции в итоговом рейтинге. Поэтому борьба обещает быть особенно серьезной. Квалификационные заезды – в субботу, и финальные старты последнего этапа Чемпионата России по ралли-кроссу – в воскресенье.



Соревнования пройдут в классах:



Чемпионат России: Национальный, Супер-1600

Кубок России: Д2Н, Суперавто

Первенство России: Д2-Юниор

Трасса на автодроме Высокая гора – одна из самых непростых, но поэтому и одна из самых любимых среди пилотов ралли-кросса. Она была построена в 1995 году, а впервые Чемпионат России по ралли-кроссу был проведен здесь в 2007 году.

Приглашаем зрителей на трибуны автодрома Высокая Гора. А для тех, кто не сможет приехать лично, чтобы увидеть красивый финал сезона 2022, будет проведена прямая трансляция на ютьюб-канале Комитета кросса и ралли-кросса.

Расписание трансляций

ЧЕМПИОНАТ, КУБОК, ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по РАЛЛИ-КРОССУ 7 ЭТАП – Четвёртая квалификация



ЧЕМПИОНАТ, КУБОК, ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по РАЛЛИ-КРОССУ 7 ЭТАП – Полуфиналы



ЧЕМПИОНАТ, КУБОК, ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по РАЛЛИ-КРОССУ 7 ЭТАП – Финалы

